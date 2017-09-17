تسببت الأمطار الأخيرة المتساقطة على ولاية سوق أهراس، ليلة السبت إلى الأحد في جر سيارة بداخلها عائلة بكل أفرادها، والمتكونة من الأب والأم وأربعة أبناء من بينهم رضيع عمره عام ونصف العام، كان بين يدي أمه في المقاعد الأمامية للسيارة، والذي لا يزال مفقودا والبحث عنه متواصلا داخل وادي الشارف الواقع بين حدود بلديتي بير بوحوش وسدراتة..
حيث يجري البحث عن الرضيع وسط ظروف جد صعبة بسبب الأوحال الكثيرة المحيطة بهذا الوادي الذي جفّ في السنتين الأخيرتين بفعل عدم تهاطل الأمطار وتدخلت مصالح الحماية المدنية والمواطنون الذين أخرجوا السيارة بصعوبة، من الوادي وأنقذوا أفراد العائلة بأعجوبة بعد أن جرفتهم المياه داخل السيارة باستثناء الرضيع الذي جرفته المياه بعيدا.
"الشروق" تنقلت إلى عين المكان، حيث وقفت على الهبة التضامنية مع عائلة الضحية من طرف المواطنين الذين تجندوا في البحث عن الرضيع ساجد محبوب، منذ مساء أول أمس وإلى غاية أمس، رفقة رجال الحماية المدنية ورجال الدرك الوطني، من دون العثور على أثر له باستثناء حقيبته الصغيرة التي كانت بحوزة والدته، كما نقلنا انشغالات شهود عيان كانوا حاضرين أثناء الواقعة، كشفوا عن تذمرهم واستيائهم الشديدين بسبب غياب السلطات المحلية بالمنطقة المنشغلة بالقوائم الانتخابية للمحليات القادمة كما قالوا، في مثل هذه الحوادث مثمنين الجهود المبذولة من طرف رجال الحماية المدنية والدرك الوطني، وقد كشف رئيس الوحدة الثانوية للحماية المدنية الملازم الأول عماد ذيب، أن مصالح الحماية سخرت جميع الوسائل البشرية والمادية من أجل البحث عن الطفل المفقود والمتكونة من ضباط وصف ضباط وأكثر من 40 عونا للحماية المدنية وستة غطاسين من الوحدات المجاورة، كما أكد ذات المتحدث أن عملية البحث لاتزال متواصلة عن الطفل المفقود وأكد بأنه سيعمل على بذل كل الجهود إلى غاية العثور عليه، بينما بقيت والدة الصغير ووالده جاثمين أمام الوادي في انتظار المعجزة.
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فقدان رضيع عقب أمطار طوفانية بسوق أهراس
صبرينة ذيب
تسببت الأمطار الأخيرة المتساقطة على ولاية سوق أهراس، ليلة السبت إلى الأحد في جر سيارة بداخلها عائلة بكل أفرادها، والمتكونة من الأب والأم وأربعة أبناء من بينهم رضيع عمره عام ونصف العام، كان بين يدي أمه في المقاعد الأمامية للسيارة، والذي لا يزال مفقودا والبحث عنه متواصلا داخل وادي الشارف الواقع بين حدود بلديتي بير بوحوش وسدراتة..
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حيث يجري البحث عن الرضيع وسط ظروف جد صعبة بسبب الأوحال الكثيرة المحيطة بهذا الوادي الذي جفّ في السنتين الأخيرتين بفعل عدم تهاطل الأمطار وتدخلت مصالح الحماية المدنية والمواطنون الذين أخرجوا السيارة بصعوبة، من الوادي وأنقذوا أفراد العائلة بأعجوبة بعد أن جرفتهم المياه داخل السيارة باستثناء الرضيع الذي جرفته المياه بعيدا.
"الشروق" تنقلت إلى عين المكان، حيث وقفت على الهبة التضامنية مع عائلة الضحية من طرف المواطنين الذين تجندوا في البحث عن الرضيع ساجد محبوب، منذ مساء أول أمس وإلى غاية أمس، رفقة رجال الحماية المدنية ورجال الدرك الوطني، من دون العثور على أثر له باستثناء حقيبته الصغيرة التي كانت بحوزة والدته، كما نقلنا انشغالات شهود عيان كانوا حاضرين أثناء الواقعة، كشفوا عن تذمرهم واستيائهم الشديدين بسبب غياب السلطات المحلية بالمنطقة المنشغلة بالقوائم الانتخابية للمحليات القادمة كما قالوا، في مثل هذه الحوادث مثمنين الجهود المبذولة من طرف رجال الحماية المدنية والدرك الوطني، وقد كشف رئيس الوحدة الثانوية للحماية المدنية الملازم الأول عماد ذيب، أن مصالح الحماية سخرت جميع الوسائل البشرية والمادية من أجل البحث عن الطفل المفقود والمتكونة من ضباط وصف ضباط وأكثر من 40 عونا للحماية المدنية وستة غطاسين من الوحدات المجاورة، كما أكد ذات المتحدث أن عملية البحث لاتزال متواصلة عن الطفل المفقود وأكد بأنه سيعمل على بذل كل الجهود إلى غاية العثور عليه، بينما بقيت والدة الصغير ووالده جاثمين أمام الوادي في انتظار المعجزة.