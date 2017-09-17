استرجاع كلاشينكوف وذخيرة بأدرار القضاء على إرهابي خطير بتيبازة

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالقطاع العملياتي لتيبازة من القضاء على إرهابي "خطير" بمنطقة تاقرارة التابعة لبلدية مراد، حيث مكنت هذه العملية أيضا من استرجاع مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وأغراض مختلفة.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الإثنين، أن "في إطار مكافحة الإرهابي وعلى إثر كمين نصبته، يوم 24 سبتمبر 2017، مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالقطاع العملياتي لتيبازة، تم القضاء على إرهابي (01) خطير بمنطقة تاقرارة التابعة لبلدية مراد، حيث مكنت هذه العملية النوعية من استرجاع مسدسا رشاشا (01) من نوع كلاشنيكوف وأغراض مختلفة".

وأضاف البيان أن "مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن لولاية أدرار، تمكنت من استرجاع مسدسا رشاشا (01) من نوع كلاشنيكوف وثلاثة (03) مخازن مملوءة وحمالة مخازن".

وأبرز المصدر، أن "هذه العمليات تأتي لتؤكد مرة أخرى مدى المتابعة واليقظة الدائمة لقوات الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة".