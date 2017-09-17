عرض مخطط الحكومة بمجلس الأمة أويحيى: الأزمة حادة و"الموس وصل للعظم"

أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، الإثنين، أن الجزائر تعيش أزمة مالية حادة واصفا الوضع بأن "الموس وصل إلى العظم".

وشرع الوزير الأول، أحمد أويحيى، في عرض مخطط عمل حكومته أمام أعضاء مجلس الأمة، طبقا للمادة 94 من الدستور، وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، عبد القادر بن صالح.

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