آخر الإستفتاءات إستفتاءات
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هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
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تنجح6902 (%28.34)
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لا تنجح17450 (%71.66)
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ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
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حكومة حزبية183 (%12.26)
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حكومة تكنوقراط1002 (%67.11)
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مزيج بين الإثنين308 (%20.63)
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هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
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تعكس669 (%16.43)
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لا تعكس3403 (%83.57)
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هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
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أوافق3448 (%13.99)
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لا أوافق21196 (%86.01)
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هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
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ينجحون16716 (%57.05)
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لا ينجحون12584 (%42.95)
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هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
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تستطيع870 (%7.8)
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لا تسطيع10282 (%92.2)
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لا1226 (%28.46)
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كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
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برومو عدد شهر سبتمبر من مجلة الشروق العربي
عرض مخطط الحكومة بمجلس الأمة
أويحيى: الأزمة حادة و"الموس وصل للعظم"
أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، الإثنين، أن الجزائر تعيش أزمة مالية حادة واصفا الوضع بأن "الموس وصل إلى العظم".
وشرع الوزير الأول، أحمد أويحيى، في عرض مخطط عمل حكومته أمام أعضاء مجلس الأمة، طبقا للمادة 94 من الدستور، وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، عبد القادر بن صالح.
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-ندعو الإرهابيين في الجبال للعودة إلى جادة الصواب
-أجهزة الأمن تدفع فاتورة غالية حفاظا استقرار البلاد
-المحيط الأمني غير مستقر لكن الجزائر تنعم بالاستقرار
-التمويل من الخزينة العمومية حتمية وإلا فإن نواب الشعب لن يتقاضوا أجور شهر نوفمبر
-تسهيل الوصول إلى المعلومة بداية من السنة المقبلة
-سنلتزم بإعادة بعث صندوق دعم الصحافة
-سنعمل على تحسين وضع قطاع الإعلام
-الإنتهاء من دراسة والمصادقة على قانون تعديل النقد والقرض بعد 3 أسابيع
-الإشاعات سبب ارتفاع سعر العملة الصعبة
-نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة ستكون أكبر من التشريعيات
-الأحزاب أول رقيب لشفافية الانتخابات
-توسيع صلاحيات سلطة ضبط السمعي البصري
02017/09/25 على 10:221
على راسك ان شاءالله..الله اسلط عليك ملك الموت ويتهنى الشعب المهرود منذ50سنة..