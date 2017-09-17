توقيف 32 "حراق" بعنابة والقالة حجز 2.2 كلغ من الكوكايين بمستغانم

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، الأحد، بمستغانم، من توقيف تاجري مخدرات وحجزت 2.2 كيلوغرام من مادة الكوكايين، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

كما ضبط حراس الحدود، بتبسة، (19900) خرطوشة من مختلف العيارات، في حين أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من جانت وبسكرة، ثلاثة مهربين وحجزت (121) كيلوغراما من خليط الذهب والحجارة و(119) غراما من الذهب الخام ومعدات تنقيب عن الذهب و(10560) وحدة من مختلف المشروبات.

من جهة أخرى، أوقف حراس الشواطئ بكل من عنابة والقالة، (32) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، في حين تم توقيف (48) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة ببشار، وتلمسان وسعيدة.