في الدورة الـ36 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب واسيني الأعرج يلتقي غسان مسعود وإبراهيم نصر الله وعبده خال

سيحل الروائي واسيني الأعرج ضيفا على معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ36 إلى جانب نخبة من الكتاب والفنانين الفاعلين في الوطن العربي على غرار الفنان السوري العالمي غسّان مسعود، أستاذ المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق الذي تألق في الدراما والسينما العربية والتحق في السنوات الأخيرة بنجوم بهوليود.

حيث شارك في الفيلم التاريخي "مملكة السماء" عام 2005، وفيلم "قراصنة الكاريبي" في عام 2007، ليعود من جديد أمام كاميرات المخرج الأمريكي ريدلي سكوت في فيلم "آلهة وملوك" عام 2014.

كما سيحل مؤلف "الإلياذة الفلسطينية" - سلسلة الملهاة الفلسطينية، الشاعر والروائي إبراهيم نصر الله الذي أصدر "زمن الخيول البيضاء"، و"قناديل ملك الجليل"، و"طفل الممحاة"، و"أعراس آمنة"، وعلى صعيد الشعر، صدر له: "شرفات الخريف"، و"مرايا الملائكة"، وغيرها.

ويستضيف المعرض – حسب بيان إدارة التظاهرة -الفائز بجائزة البوكر العربية لعام 2010 عن روايته "ترمي بشرر"، الكاتب السعودي عبده خال، من خلال توقيع مجموعة من رواياته ومنها: "الطين"، و"الأيام لا تخبئ أحداً"، و"نباح"، وغيرها.

وسيحظى جمهور معرض الشارقة الدولي للكتاب بلقاء مع الشاعرة والمطربة اللبنانية والممثلة المسرحية جاهدة وهبه.

كما سيستضيف الروائي والقاصّ جمال ناجي، صاحب "عندما تشيخ الذئاب"، إضافة إلى كل من سيف الرحبي، ود.طالب الرفاعي، ويوسف رخا، وأحمد مراد، وسعود السنعوسي، ود. محمد حسن علوان، وثريا العسيلي، وياسين عدنان، ونجوى بن شتوان، وعلي غدير، وسعد محمد رحيم، وتيسير خلف، وعبد الكريم جويطي، ومحمد عبد النبي، وسنان أنطوان، وجمال ناجي، وكمال الرياحي، ود.عبدالله الوشمي، وعائشة البصري، وعلي الستراوي، ود. نجم عبد الله كاظم، ود. محمد أبو الفضل بدران، وحسن المطروشي، ود. أحمد يوسف، ود.أحمد الخميسي، ود.أحمد الفقيه، ود.محمد عبد المطلب، ود.صالح بلعيد، ولينا خوري، وإبراهيم جابر، وسماح إدريس، ونجم والي، ود. علي النملة.