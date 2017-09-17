القبض على 31 آخرين مقتل 6 مسلحين شمال سيناء

قال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، تامر الرفاعي، الإثنين، إنه تمت تصفية 6 عناصر "تكفيرية"، والقبض على 31 آخرين، بعمليات مداهمة في شمال سيناء.

وأكد الرفاعي أن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني، تواصل جهودها في مكافحة النشاط الإرهابي، وملاحقة العناصر التكفيرية والإجرامية في شمال سيناء، وذلك في إطار استكمال عملية "حق الشهيد" لاستهداف البؤر الإرهابية بشمال سيناء.

وأضاف في بيان صحفي، أن نتائج المداهمات خلال المدة من 16 إلى 21 سبتمبر الجاري، أسفرت عن القضاء على 6 تكفيريين والقبض على 31 آخرين، واكتشاف وتدمير 65 وكرا و56 دراجة نارية و3 عربات مفخخة و9 عبوات ناسفة.

وأوضح أنه، تم ضبط أجهزة كمبيوتر وأجهزة اتصالات واحتياجات إدارية، وكمية من المواد والمعدات التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، و6 كغم من مادة الهيروين، و22 كغم من نبات البانغو المخدر.