أكدت رفضها استفتاء الانفصال إيران تغلق حدودها مع كردستان

أغلقت إيران حدودها مع إقليم كردستان العراق حيث يجري استفتاء الاثنين حول الاستقلال، كما أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية خلال تصريح صحافي.

وقال بهرام قاسمي "بطلب من الحكومة العراقية، أغلقنا حدودنا البرية والجوية" مع كردستان العراق، واصفا الاستفتاء الذي ينظمه الإقليم رغم معارضة بغداد ودول مجاورة، بأنه "غير قانوني وغير مشروع".

وكانت إيران أعلنت من الأحد وقف كل الرحلات الجوية نحو مطاري اربيل والسليمانية وكذلك كل الرحلات التي تنطلق من كردستان العراق وتعبر أجواء إيران.

وقال قاسمي ان "إيران متمسكة بوحدة أراضي العراق وسيادته الوطنية وتطوره الديمقراطي وكل عمل يخالف هذه المبادئ يمكن ان يلحق الضرر بالجميع، وخصوصا الأكراد".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد الأحد دعمه لبغداد في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.

وقال روحاني إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم بشكل كامل الحكومة المركزية العراقية"، مؤكدا رفض طهران لأي عمل يتعارض مع وحدة أراضي وسيادة العراق بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.