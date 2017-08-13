كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالعاصمة قضية الاعتداء على الأساتذة أمام المحكمة الثلاثاء

تنطلق الثلاثاء بمحكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، جلسات محاكمة المتهمين في قضية الاعتداء على أساتذة كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر 3 مطلع العام الجاري.

وفي 16 فيفري 2017 اقتحم عدة أشخاص قاعة الأساتذة، تبين أنهم طلبة بجامعة الجزائر 3 قاعة الأساتذة بكلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية واعتدوا على من كانوا بداخلها، في قضية خلفت جدلا كبيرا في الوسط الجامعي.

ورفع ضحايا هذه الحادثة دعوى قضائية ضد أستاذ بالكلية متهم بالتورط في الاعتداء، إلى جانب عون أمن بكلية الإعلام بذات الجامعة وقرابة 10 طلبة من كليات مختلفة بالجامعة.

وشنت هيئة التدريس بكلية العلوم السياسية خلال الموسم الدراسي السابق، عدة احتجاجات للمطالبة بمعاقبة المتورطين في الاعتداء وسط وعود من إدارة الجامعة والوزارة باتخاذ إجراءات ضد من يقفون وراء الحادث.

ونددت هيئة التدريس بكلية العلوم السياسية بصمت الوزارة وإدارة الجامعة إزاء من يقفون وراء الاعتداء، رغم إجراء تحقيق داخلي في القضية بقيت نتائجه طي الكتمان حسبها.