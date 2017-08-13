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بعد اجتماع فيينا للمنتجين
برميل البترول بـ58 دولارا.. والحكومة تستبشر!
شهد سعر البترول تحسنا ملحوظا، الإثنين، بعد أسبوع من التعافي واقترب لأول مرة منذ أشهر من الـ58 دولارا، وهو سعر محفز لحكومة أحمد أويحيى، التي أصبح الخبراء يصفونها بـ"المحظوظة" في ظل الارتفاع التدريجي الذي تشهده أسعار الذهب الأسود منذ فترة.
وبلغ سعر برميل البترول 57.63 دولارا بعد ظهر الإثنين، حيث تعرضت أسعار النفط لضغوط، لكن الخام حافظ على معظم مكاسبه التي حققها في الأيام السابقة، بعد ما قال كبار المنتجين خلال اجتماع في فيينا إن السوق تمضي على مسارها الصحيح صوب استعادة التوازن.
02017/09/25 على 21:401
في اخر جلسة يوم الاثنين بات سعر البترول على 59.02 دولار يعني على حساب الحكومة لو استقر هذا السعر فلا يكن وجود عجز تجاري او تقريب في 2017 يعني الموس ماوصلش للعظام
كريم2017/09/25 على 22:572
حتى لو أصبح 500$ للبرميل فلن يتغير حال الجزائر ولن يتعلم مسؤولونا الدروس والحل هو رحيلهم!
kamel - algerie2017/09/25 على 23:513
200 دولار للبرميل مع نفس الوجوه في دولييب الحكم
النتيجة هي هي افلاس دائم
الوطن بي حاجة قبل كل شئ الى
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.............