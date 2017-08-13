تغيب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، عن حضور جلسة عرض الوزير الأول أحمد أويحيى، مخطط عمل حكومته على أعضاء مجلس الأمة، والأكيد أن أزمة قوائم المحليات والاحتجاجات التي يشهدها الحزب العتيد كانت السبب.
سجل أعضاء مجلس الأمة أمس، حضورهم في جلسة مناقشة مخطط عمل حكومة أحمد أويحيى، لكن كرسي الأمين العام للأفلان ظل شاغرا، حيث تأخر عن الحضور، وتوارى عن الأنظار، ربما لتفادي الاحتكاك مع وسائل الإعلام التي كانت حاضرة بقوة في مجلس الأمة لتغطية الجلسة.
ويعيش حزب جبهة التحرير الوطني، على وقع أزمة فعلية بسبب قوائم الترشيحات للانتخابات المحلية المقررة في 23 نوفمبر القادم. ووصل الأمر إلى شن احتجاجات وإضرام النار في بعض مقرات محافظات الحزب عقب ظهور قوائم المرشحين كما حصل في ولاية ورقلة. تنديدا بإقصاء "المناضلين" من القوائم المرشحة وتعويضهم برجال الأعمال. وطالب هؤلاء قيادة الحزب بوضع حد لتغلغل "لوبيات المال في الحياة السياسية على حساب الإطارات والكفاءات".
وحسب مصادر من داخل الحزب، فإن مصير جمال ولد عباس، بات على المحك، خاصة أن دائرة الغاضبين منه تتوسع يوما بعد آخر، وسط أنباء عن عودة الأمين العام السابق، عمار سعداني، لقيادة الحزب العتيد.
مناضلون في الأفلان يحتجون على تغيير القوائم بباتنة
وشهدت محافظة الأفلان بباتنة، الإثنين، أجواء متوترة للغاية بعدما أميط اللثام عن متصدري القوائم وتشكيلاتها المتعلقة بالمجلسين الشعبي والولائي، حيث تجمهر عدد من المناضلين للاحتجاج على الطريقة الغامضة التي تم بها اعتماد القوائم التي شهدت ضبابية كبيرة ولا يعرف المناضلون متصدريها و تشكيلاتها على وجه الدقة.
وتجلى الغموض حسبما أكده محافظ الحزب نصير لطرش في قائمة المجلس الشعبي الولائي، حيث أكد المعني "الخرق الفاضح للتعليمة رقم 12 التي وضعتها القيادة والتي أوكلت اختيار القوائم للمناضلين في القاعدة على أن يفصل الأمين العام بين المقترحين، مستظهرا قرار الاعتماد رقم 05/01 المؤرخ في 20 سبتمبر من طرف الأمين العام للحزب جمال ولد عباس، المؤكد بأنه تسلم القائمة الرسمية بصفته متصدرا لها قصد دفعها لولاية باتنة وقد تم الإيداع مع استلام الوصل قبل أن يتفاجأ بأن القائمة تغيرت بقرارات فوقية.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
شارك برأيك
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
الأكثر تفاعلا
1الجنسية الفرنسية للجزائريين المولودين بفرنسا قبل جانفي 1963
2أويحيى: الأزمة حادة و"الموس وصل للعظم"
3أويحيى يأمر بتقارير عن المشاريع المجمدة من قبل حكومة سلال!
4عيسى: تطبيقي للسنّة يغيض الكيان الصهيوني
5التقشّف "يجوّع" التلاميذ ويغلق 12 ألف مطعم مدرسي!
Français English
الرأي
سلطان بركاني
حياة جديدة مع بداية عام جديد
محمد الهادي الحسني
"خلات الجزائر"
صالح عوض
الجلال والجمال
جمال لعلامي
بداية العفيس والدحيس!
رشيد ولد بوسيافة
"دكاترة" في الاحتيال!
أبو بكر خالد سعد الله
من حذف البسملة إلى إلغاء الأولمبياد
عمار يزلي
الإناء بما فيه.. "يترشح"
جمال لعلامي
الفياغرا ولحم العواشير!
محمد حمادي
معارضة "الذئب تحت الشجرة"؟!
التهامي مجوري
المجتمع السعودي صراع وأجيال !! (3)
الفيديو
كوسة يعود للجنة التحكيم..والرابطة تطلب تأجيل الجولة السادسة
متظاهرون في كاتالونيا يعتبرون الشرطة الإسبانية قوات احتلال
داعية سعودي يزدري النساء ويصفهن بأنهن بـ "ربع العقل"!
"إسرائيل" الدولة الوحيدة التي تدعم استفتاء إقليم كردستان
بوادر انعطاف نحو المصالحة في المشهد الفلسطيني
الميليشيات وحيازة الأسلحة تجتذبان البيض في الولايات المتحدة
ماذا لو كنتِ رجلًا لأسبوع؟!
يومياً في دير الزور.. عشرات القتلى والجرحى من المدنيين
بلاكار: ندمت على فضيحة الحصص ولم أعرض خدماتي على زطشي
برومو عدد شهر سبتمبر من مجلة الشروق العربي
تغيّب عن حضور عرض أويحيى بمجلس الأمة
أزمة قوائم الأفلان تشغل ولد عباس عن خطة الحكومة!
إيمان عويمر / طاهر حليسي
تغيب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، عن حضور جلسة عرض الوزير الأول أحمد أويحيى، مخطط عمل حكومته على أعضاء مجلس الأمة، والأكيد أن أزمة قوائم المحليات والاحتجاجات التي يشهدها الحزب العتيد كانت السبب.
تغطيات ذات صلة
معركة بين نعيمة وابنة شقيقها "نجيب" بسبب لقب"عبابسة"!
أزمة قوائم الأفلان تشغل ولد عباس عن خطة الحكومة!
السيناتورات يوقعون صكا على بياض لأويحيى!
استيراد السيارات مازال مؤجّلا!
"الموس وصل للعظم".. طبع النقود أو لا أجور!
سجل أعضاء مجلس الأمة أمس، حضورهم في جلسة مناقشة مخطط عمل حكومة أحمد أويحيى، لكن كرسي الأمين العام للأفلان ظل شاغرا، حيث تأخر عن الحضور، وتوارى عن الأنظار، ربما لتفادي الاحتكاك مع وسائل الإعلام التي كانت حاضرة بقوة في مجلس الأمة لتغطية الجلسة.
ويعيش حزب جبهة التحرير الوطني، على وقع أزمة فعلية بسبب قوائم الترشيحات للانتخابات المحلية المقررة في 23 نوفمبر القادم. ووصل الأمر إلى شن احتجاجات وإضرام النار في بعض مقرات محافظات الحزب عقب ظهور قوائم المرشحين كما حصل في ولاية ورقلة. تنديدا بإقصاء "المناضلين" من القوائم المرشحة وتعويضهم برجال الأعمال. وطالب هؤلاء قيادة الحزب بوضع حد لتغلغل "لوبيات المال في الحياة السياسية على حساب الإطارات والكفاءات".
وحسب مصادر من داخل الحزب، فإن مصير جمال ولد عباس، بات على المحك، خاصة أن دائرة الغاضبين منه تتوسع يوما بعد آخر، وسط أنباء عن عودة الأمين العام السابق، عمار سعداني، لقيادة الحزب العتيد.
مناضلون في الأفلان يحتجون على تغيير القوائم بباتنة
وشهدت محافظة الأفلان بباتنة، الإثنين، أجواء متوترة للغاية بعدما أميط اللثام عن متصدري القوائم وتشكيلاتها المتعلقة بالمجلسين الشعبي والولائي، حيث تجمهر عدد من المناضلين للاحتجاج على الطريقة الغامضة التي تم بها اعتماد القوائم التي شهدت ضبابية كبيرة ولا يعرف المناضلون متصدريها و تشكيلاتها على وجه الدقة.
وتجلى الغموض حسبما أكده محافظ الحزب نصير لطرش في قائمة المجلس الشعبي الولائي، حيث أكد المعني "الخرق الفاضح للتعليمة رقم 12 التي وضعتها القيادة والتي أوكلت اختيار القوائم للمناضلين في القاعدة على أن يفصل الأمين العام بين المقترحين، مستظهرا قرار الاعتماد رقم 05/01 المؤرخ في 20 سبتمبر من طرف الأمين العام للحزب جمال ولد عباس، المؤكد بأنه تسلم القائمة الرسمية بصفته متصدرا لها قصد دفعها لولاية باتنة وقد تم الإيداع مع استلام الوصل قبل أن يتفاجأ بأن القائمة تغيرت بقرارات فوقية.