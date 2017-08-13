شاركت الكاتبة الجزائرية ومديرة المعهد العربي للترجمة بالجزائر أنعام بيوض في حلقة جديدة من برنامج "دنيانا" على شاشة "بي بي سي عربي" والتي تناولت عدة مواضيع تتعلق بواقع المرأة العربية في علاقتها بمختلف فعاليات المجتمع المدني وكذا بالسلطة، ومن أبرز ما قالته بيوض التي شاركت رفقة دكتورة لبنانية وأخرى من السعودية أن المرأة في الجزائر مثل بقية العالم العربي لا يمكن فصل واقعها المتدهور والمفتقد لعدة حقوق عن حالة الرجل، فنحن نعاني إشكالية الإنسان العربي الذي يعاني من عقدة النقص في كل شيء، ولديه القابلية للاستعمار سواء كان هذا الاستعمار داخليا أو خارجيا!!
يشار أنه وفي النقطة التي تمت إثارتها بخصوص علاقة المجتمعات العربية بالجيوش، حاولت الدكتورة السعودية التلميح إلى دور سياسي للجيش الجزائري، وهو الأمر الذي ردت عليه أنعام بيوض بقوة قائلة إن "العلاقة ما بين المواطن الجزائري وجيشه قوية جدا، حيث ينظر إليه كعامل أساسي في حفظ الأمن والاستقرار خصوصا بعد التجربة القاسية في مكافحة الإرهاب"!.
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إنعام بيوض تتحدث عن المرأة الجزائرية في "بي بي سي"!
يوسف. أ
شاركت الكاتبة الجزائرية ومديرة المعهد العربي للترجمة بالجزائر أنعام بيوض في حلقة جديدة من برنامج "دنيانا" على شاشة "بي بي سي عربي" والتي تناولت عدة مواضيع تتعلق بواقع المرأة العربية في علاقتها بمختلف فعاليات المجتمع المدني وكذا بالسلطة، ومن أبرز ما قالته بيوض التي شاركت رفقة دكتورة لبنانية وأخرى من السعودية أن المرأة في الجزائر مثل بقية العالم العربي لا يمكن فصل واقعها المتدهور والمفتقد لعدة حقوق عن حالة الرجل، فنحن نعاني إشكالية الإنسان العربي الذي يعاني من عقدة النقص في كل شيء، ولديه القابلية للاستعمار سواء كان هذا الاستعمار داخليا أو خارجيا!!
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يشار أنه وفي النقطة التي تمت إثارتها بخصوص علاقة المجتمعات العربية بالجيوش، حاولت الدكتورة السعودية التلميح إلى دور سياسي للجيش الجزائري، وهو الأمر الذي ردت عليه أنعام بيوض بقوة قائلة إن "العلاقة ما بين المواطن الجزائري وجيشه قوية جدا، حيث ينظر إليه كعامل أساسي في حفظ الأمن والاستقرار خصوصا بعد التجربة القاسية في مكافحة الإرهاب"!.