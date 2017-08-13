تخلّف عن استلام جائزته العام الماضي بسبب جواز السفر "كتارا" تكرّم سالمي في ذكرى نيل نجيب محفوظ "نوبل للآداب"

سيكون الكاتب الجزائري ناصر سالمي حاضرا في حفل توزيع جوائز مسابقة "كتارا" للرواية في دورتها الثالثة، وذلك في الـ12 أكتوبر الداخل الذي بات موعدا سنويا للرواية العربية بعد موافقة وزراء العرب على طلب تقدمت به المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" (قطرية) إلى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، فضلا على كونه يتزامن مع ذكرى فوز نجيب محفوظ بجائزة "نوبل للآداب".

وبحسب ناصر سالمي الفائز بهذه الجائزة العام الماضي (النسخة الثانية) عن نصّه غير المنشور "الألسنة الزرقاء" فإنّ الإعلان عن نتائج النسخة الثالثة لمسابقة "كتارا" للرواية، يكون في الـ12 أكتوبر اليوم العالمي الرواية العربية. وقال سالمي لـ"الشروق": "الاحتفالية تحتفي بصدور الروايات الفائزة في دورة العام الماضي ومن بينها روايتي "الألسنة الزرقاء".

وأوضح المتحدث أنّ "الاحتفالية تتزامن والـ12 أكتوبر من كل عام ذكرى إعلان نيل نجيب لـ"جائزة نوبل للآداب".

ويشارك إلى جانب الجزائري سالمي ناصر الفائزون السنة الماضية في مختلف فئات الجائزة على غرار سعد محمد رديم، علي أحمد الرفاعي، محمد الغريبي عمران، مصطفى الحمداوي، (الرواية غير المنشورة)، إبراهيم نصر الله، إلياس خوري، إيمان حميدان، ناصر عراق، يحيى يخلف (فئة الرواية المنشورة).

وبحسب الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا)، تاريخ 12 أكتوبر سيثبت موعدا لتوزيع الجوائز كل سنة، ويصادف اليوم العالمي للرواية العربية.