كشف حميدو مسعودي محافظ صالون الكتاب أنّ الروائية أحلام مستغانمي ستكون حاضرة في معرض الجزائر الدولي للكتاب في طبعته الـ22 المرتقب تنظيمها من 25 أكتوبر إلى 4 نوفمبر القادم. في الوقت الذي غرّدت فيه أحلام على التويتر بأنها "تفكر في التراجع عن قرار مقاطعتها الصالون".
وأكدّ حميدو مسعودي في تصريح مقتضب لـ"الشروق" أنّ أحلام مستغانمي ستكون ضمن الشخصيات المشاركة في معرض الكتاب الـ22.
وكان مسعودي قد صرّح في أكثر من مرّة بأنّ صاحبة "الأسود يليق بك" ستغيب عن الدورة الـ22 بعدما وجهت إليها الدعوة، لكن لم تؤكد حضورها.
وبدورها، قالت أحلام مستغانمي في تصريح سابق لـ"الشروق" إنّها تلقت دعوة رسمية للمشاركة في الدورة الـ22، أثناء حفل تكريمها بنيل وسام الاستحقاق الرئاسي مؤخرا، ولكن لم تعط موافقتها بعد، وبحسبها: أنّها "أصلا لا تحضر معرضا للكتاب لسنتين متتاليتين ولا تريد أن تكون متداولة".
وما يؤكد موافقة أحلام أخيرا تغريدة كتبتها على "التويتر" ردا على أحد القراء قالت فيها: "عادة لا أحضر معرضا للكتاب لسنتين متتاليتين، لكن رسالة هذا القارئ، وحزن عشرات القراء العام الماضي جعلني أقرر أن أكون بينكم هذا العام".
وقبلها إعلانها بالمشاركة في المعرض الـ22 خاطبته: "عزيزي، ترك حزنك هذا أثرا كبيرا في نفسي، وأدري أنّ مثلك كثيرون لم يلتقوا بي العام الماضي"، وأردفت: "لذا قد أراجع موقفي وأحضر معرض الكتاب".
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بعد أن أعلنت رفضها المشاركة .. حميدو مسعودي لـ"الشروق":
أحلام مستغانمي ستكون حاضرة في معرض الكتاب الـ22
حسان. م
صحافي مهتم بالشؤون الثقافية والفنية
كشف حميدو مسعودي محافظ صالون الكتاب أنّ الروائية أحلام مستغانمي ستكون حاضرة في معرض الجزائر الدولي للكتاب في طبعته الـ22 المرتقب تنظيمها من 25 أكتوبر إلى 4 نوفمبر القادم. في الوقت الذي غرّدت فيه أحلام على التويتر بأنها "تفكر في التراجع عن قرار مقاطعتها الصالون".
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وأكدّ حميدو مسعودي في تصريح مقتضب لـ"الشروق" أنّ أحلام مستغانمي ستكون ضمن الشخصيات المشاركة في معرض الكتاب الـ22.
وكان مسعودي قد صرّح في أكثر من مرّة بأنّ صاحبة "الأسود يليق بك" ستغيب عن الدورة الـ22 بعدما وجهت إليها الدعوة، لكن لم تؤكد حضورها.
وبدورها، قالت أحلام مستغانمي في تصريح سابق لـ"الشروق" إنّها تلقت دعوة رسمية للمشاركة في الدورة الـ22، أثناء حفل تكريمها بنيل وسام الاستحقاق الرئاسي مؤخرا، ولكن لم تعط موافقتها بعد، وبحسبها: أنّها "أصلا لا تحضر معرضا للكتاب لسنتين متتاليتين ولا تريد أن تكون متداولة".
وما يؤكد موافقة أحلام أخيرا تغريدة كتبتها على "التويتر" ردا على أحد القراء قالت فيها: "عادة لا أحضر معرضا للكتاب لسنتين متتاليتين، لكن رسالة هذا القارئ، وحزن عشرات القراء العام الماضي جعلني أقرر أن أكون بينكم هذا العام".
وقبلها إعلانها بالمشاركة في المعرض الـ22 خاطبته: "عزيزي، ترك حزنك هذا أثرا كبيرا في نفسي، وأدري أنّ مثلك كثيرون لم يلتقوا بي العام الماضي"، وأردفت: "لذا قد أراجع موقفي وأحضر معرض الكتاب".