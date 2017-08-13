موظف وحارس ومغترب يتورطون في تزوير وثائق تأشيرة إنجلترا

أدانت محكمة الشراقة بالعاصمة موظفا سابقا بسفارة إيطاليا بـ3 سنوات حبسًا نافذا و100 ألف دج غرامة، لارتكابه جنحة التزوير واستعماله في محررات إدارية، وبعام حبسا غير نافذ وغرامة بقيمة 20 ألف دج ضدّ مغترب وحارس ببلدية، والمتورطين بالمشاركة في التزوير.

ملابسات القضيّة انطلقت من خلال التحقيق الذي أجرته السفارة الإنجليزية في الجزائر الشهر المنصرم، بعد أن راسلت مديرية الحماية المدنية، للتأكد من صحة الوثائق التي أودعها أحد المتهمين للحصول على التأشيرة، فتبيّن أنه لا يعمل في الحماية المدنية، وشهادة العمل وكشف الراتب مزوران، وهو عامل بسيط ببلدية.

على إثرها رفعت السفارة شكوى لدى مصالح الأمن التي باشرت في تحرياتها، والتي أسفرت عن توقيف المتورطين الآخرين، ويتعلق الأمر بمغترب وموظف سابق بالسفارة الإيطالية، هذا الأخير الذي أكد كل من الحارس والمغترب أنه من طلب منهما منحه مبلغ 45 ألف دج مقابل تحقيق الحلم في الهجرة إلى إنجلترا، بتأمين تأشيرة السفر له، فصدقاه بعد أن أوهمهما أنه سيتكلف بوثائق ملف حصوله على التأشيرة، لأن لديه علاقات مع شخصيات بسفارة انجلترا، موضحين أنه هو من زوّر شهادة العمل وكشف الراتب من دون علمهما.