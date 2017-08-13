تسببتا في إغمائها سيّدتان تبرحان مديرة متوسطة ضربا في بلعباس

تعرضت، صبيحة الإثنين، مديرة متوسطة الكبير عبد القادر، ببلدية سيدي خالد بسيدي بلعباس، لاعتداء خطير، على أيدي امرأتين قامتا بالتهجم عليها بمكتبها، بعد نشوب ملاسنات بينهن.

وحسب ما أكدته مصادر محلية لـ"الشروق"، فإن الضحية تعرضت لضرب مبرح على يد امرأة وشريكتها، قصدتا المؤسسة التربوية خلال فترة الصبيحة، ودخلتا في ملاسنات حادة مع المديرة، قبل أن يحدث الاعتداء، ما تسبب في الإغماء عليها، وكانت خطورة إصابتها استدعت نقلها على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية التابعة إلى المستشفى الجامعي الدكتور عبد القادر حساني بعاصمة الولاية، في حين كانت مصادر "الشروق" قد كشفت أن المعتدية هي والدة أحد التلاميذ المتمدرسين بالمتوسطة، دون معرفة الأسباب الحقيقية التي سبقت الحادث، الذي استنكره جميع عمال المتوسطة، وكذا زملاؤهم بالقطاع، وقد يتبع ذلك حركة احتجاجية تضامنا مع الضحية، وللتنديد بمثل هذه التصرفات بالوسط التربوي، التي من شأن تفشيها ضرب استقرار المؤسسات التربوية.

وبينما تعذر علينا الاتصال بمسؤولي مديرية التربية لولاية سيدي بلعباس، لمعرفة الإجراءات المتخذة وأسباب الاعتداء، تكون الضحية قد أودعت شكوى ضد المعتديتين.