سائق يقود عصابة للسطو على مستخدميه الصينيين بالبليدة

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمفتاح أقصى شرق ولاية البليدة من تحديد هوية المتورطين في عملية سرقة متبوعة بالاعتداء والتي راح ضحيتها رعيتان صينيان الأسبوع الفارط.

القضية تعود لشكوى قيدها شخصان من جنسية صينية لدى مقر الفرقة مفادها تعرضهما لعملية سرقة بالتعدي من طرف ثلاثة أشخاص مجهولين، مصرحين أنهم كانوا على متن سيارة متجهين إلى الجزائر العاصمة، وعند وصولهم إلى محول مفتاح، اعترض سبيلهم ثلاثة أشخاص وقاموا بتحطيم سيارتهم وسلبهم مبلغ مالي يقدر بأربعين مليون دينار، باشر إثرها عناصر الدرك تحقيقاتهم وتمكنوا من تحديد هوية العقل المدبر لعملية السطو ويتعلق الأمر بسائق المركبة التي كانت تقل الضحيتان، وهو مستخدم بنفس الشركة، هذا الأخير وبعد مواجهته بالمعلومات التي تم التوصل إليها، اعترف بجريمته وكشف عن هوية شركائه في الجريمة الذين استولوا على المبلغ المالي، المتهمون الثلاثة تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الأربعاء والذي أمر بإيداعهم رهن الحبس بالمؤسسة العقابية ببوفاريك في انتظار محاكمتهم.