توقفوا عن الدراسة وطالبوا بتوفير حافلات كبيرة تلاميذ ثانوية برج عمر إدريس يحتجون أمام البلدية بسبب مشكلة النقل

توقف تلاميذ ثانوية محمد بوضياف ببلدية برج عمر إدريس شمال ولاية إيليزي، صباح الإثنين، عن الدراسة، احتجاجا على مشكلة النقل التي يعانون منها منذ بداية الدخول المدرسي.

التلاميذ توجهوا إلى مقر البلدية، وتجمعوا أمامها، رافعين لافتات تؤكد دخولهم في إضراب عن الدراسة إلى غاية تلبية مطالبهم المتعلقة بتوفير النقل المدرسي، معبرين عن سخطهم من الوضع الذي وصلوا إليه، خاصة مشكلة النقل التي مازالت مستمرة منذ السنة الماضية، بالرغم من الاحتجاجات التي قاموا بها خلال الموسم المنصرم.

وحسب تصريحات بعض التلاميذ لـ"الشروق اليومي"، فإن المشكلة كانت بعد توقف الحافلات كبيرة الحجم عن نقل التلاميذ، التي يرجح أنها قد تعطلت، وتم اللجوء إلى حافلات صغيرة الحجم، وهو ما لا يعد كافيا بالنسبة إلى تلاميذ زاوية سيدي موسى والخرجة وغيرها، بحيث تبعد هذه المناطق بعدة كيلومترات عن الثانوية، ما تسبب في غياب عشرات التلاميذ في عدة مناسبات، ما اضطرهم إلى القيام بهذا الاحتجاج، خاصة أن الإدارة أو المسؤولين لم يستجيبوا للطرق العادية من أجل تلبية مطلبهم، بالرغم من أن البلدية تعتبر من أغنى بلديات الوطن من حيث الميزانية.

وفي ظل غياب رئيس البلدية أو أحد النواب، اجتمع التلاميذ المحتجون مع الأمين العام، الذي أكد لهم أنه قد تم الاتصال مع الوالي، بحيث تم الاتفاق على إرسال حافلة تابعة إلى مؤسسة النقل الحضري إلى برج عمر إدريس يوم الغد، ومن المنتظر أن تحل مشكلة النقل المدرسي بالبلدية المذكورة، فيما ينتظر التلاميذ تجسيد هذه الوعود من أجل العودة إلى مقاعد الدراسة.