توقف تلاميذ ثانوية محمد بوضياف ببلدية برج عمر إدريس شمال ولاية إيليزي، صباح الإثنين، عن الدراسة، احتجاجا على مشكلة النقل التي يعانون منها منذ بداية الدخول المدرسي.
التلاميذ توجهوا إلى مقر البلدية، وتجمعوا أمامها، رافعين لافتات تؤكد دخولهم في إضراب عن الدراسة إلى غاية تلبية مطالبهم المتعلقة بتوفير النقل المدرسي، معبرين عن سخطهم من الوضع الذي وصلوا إليه، خاصة مشكلة النقل التي مازالت مستمرة منذ السنة الماضية، بالرغم من الاحتجاجات التي قاموا بها خلال الموسم المنصرم.
وحسب تصريحات بعض التلاميذ لـ"الشروق اليومي"، فإن المشكلة كانت بعد توقف الحافلات كبيرة الحجم عن نقل التلاميذ، التي يرجح أنها قد تعطلت، وتم اللجوء إلى حافلات صغيرة الحجم، وهو ما لا يعد كافيا بالنسبة إلى تلاميذ زاوية سيدي موسى والخرجة وغيرها، بحيث تبعد هذه المناطق بعدة كيلومترات عن الثانوية، ما تسبب في غياب عشرات التلاميذ في عدة مناسبات، ما اضطرهم إلى القيام بهذا الاحتجاج، خاصة أن الإدارة أو المسؤولين لم يستجيبوا للطرق العادية من أجل تلبية مطلبهم، بالرغم من أن البلدية تعتبر من أغنى بلديات الوطن من حيث الميزانية.
وفي ظل غياب رئيس البلدية أو أحد النواب، اجتمع التلاميذ المحتجون مع الأمين العام، الذي أكد لهم أنه قد تم الاتصال مع الوالي، بحيث تم الاتفاق على إرسال حافلة تابعة إلى مؤسسة النقل الحضري إلى برج عمر إدريس يوم الغد، ومن المنتظر أن تحل مشكلة النقل المدرسي بالبلدية المذكورة، فيما ينتظر التلاميذ تجسيد هذه الوعود من أجل العودة إلى مقاعد الدراسة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
شارك برأيك
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
الأكثر تفاعلا
1إصابة لاجئين نيجريين في مواجهات مع شباب بباتنة
2شخص يحلق شعر زوجته ثم يرميها عارية في الشارع!
3سيّدتان تبرحان مديرة متوسطة ضربا في بلعباس
4القضاء على إرهابي خطير بتيبازة
5سائق يقود عصابة للسطو على مستخدميه الصينيين بالبليدة
Français English
الرأي
سليم قلالة
مَن يصنع التصحيح السياسي؟
جمال لعلامي
الموس وصل للعظم!
صالح عوض
هنية وعباس
سلطان بركاني
حياة جديدة مع بداية عام جديد
محمد الهادي الحسني
"خلات الجزائر"
صالح عوض
الجلال والجمال
جمال لعلامي
بداية العفيس والدحيس!
رشيد ولد بوسيافة
"دكاترة" في الاحتيال!
أبو بكر خالد سعد الله
من حذف البسملة إلى إلغاء الأولمبياد
عمار يزلي
الإناء بما فيه.. "يترشح"
الفيديو
كوسة يعود للجنة التحكيم..والرابطة تطلب تأجيل الجولة السادسة
متظاهرون في كاتالونيا يعتبرون الشرطة الإسبانية قوات احتلال
داعية سعودي يزدري النساء ويصفهن بأنهن بـ "ربع العقل"!
"إسرائيل" الدولة الوحيدة التي تدعم استفتاء إقليم كردستان
بوادر انعطاف نحو المصالحة في المشهد الفلسطيني
الميليشيات وحيازة الأسلحة تجتذبان البيض في الولايات المتحدة
ماذا لو كنتِ رجلًا لأسبوع؟!
يومياً في دير الزور.. عشرات القتلى والجرحى من المدنيين
بلاكار: ندمت على فضيحة الحصص ولم أعرض خدماتي على زطشي
برومو عدد شهر سبتمبر من مجلة الشروق العربي
توقفوا عن الدراسة وطالبوا بتوفير حافلات كبيرة
تلاميذ ثانوية برج عمر إدريس يحتجون أمام البلدية بسبب مشكلة النقل
معتز روابح
توقف تلاميذ ثانوية محمد بوضياف ببلدية برج عمر إدريس شمال ولاية إيليزي، صباح الإثنين، عن الدراسة، احتجاجا على مشكلة النقل التي يعانون منها منذ بداية الدخول المدرسي.
تغطيات ذات صلة
عشرات الأميار والمنتخبين السابقين يترشحون للمحليات بالبويرة
مكتتبو عدل "2" يغلقون مقر الوكالة بالأغواط
مستفيدو "أونساج" و"كناك" في مسيرة بتيزي وزو
تلاميذ ثانوية برج عمر إدريس يحتجون أمام البلدية بسبب مشكلة النقل
سائق يقود عصابة للسطو على مستخدميه الصينيين بالبليدة
التلاميذ توجهوا إلى مقر البلدية، وتجمعوا أمامها، رافعين لافتات تؤكد دخولهم في إضراب عن الدراسة إلى غاية تلبية مطالبهم المتعلقة بتوفير النقل المدرسي، معبرين عن سخطهم من الوضع الذي وصلوا إليه، خاصة مشكلة النقل التي مازالت مستمرة منذ السنة الماضية، بالرغم من الاحتجاجات التي قاموا بها خلال الموسم المنصرم.
وحسب تصريحات بعض التلاميذ لـ"الشروق اليومي"، فإن المشكلة كانت بعد توقف الحافلات كبيرة الحجم عن نقل التلاميذ، التي يرجح أنها قد تعطلت، وتم اللجوء إلى حافلات صغيرة الحجم، وهو ما لا يعد كافيا بالنسبة إلى تلاميذ زاوية سيدي موسى والخرجة وغيرها، بحيث تبعد هذه المناطق بعدة كيلومترات عن الثانوية، ما تسبب في غياب عشرات التلاميذ في عدة مناسبات، ما اضطرهم إلى القيام بهذا الاحتجاج، خاصة أن الإدارة أو المسؤولين لم يستجيبوا للطرق العادية من أجل تلبية مطلبهم، بالرغم من أن البلدية تعتبر من أغنى بلديات الوطن من حيث الميزانية.
وفي ظل غياب رئيس البلدية أو أحد النواب، اجتمع التلاميذ المحتجون مع الأمين العام، الذي أكد لهم أنه قد تم الاتصال مع الوالي، بحيث تم الاتفاق على إرسال حافلة تابعة إلى مؤسسة النقل الحضري إلى برج عمر إدريس يوم الغد، ومن المنتظر أن تحل مشكلة النقل المدرسي بالبلدية المذكورة، فيما ينتظر التلاميذ تجسيد هذه الوعود من أجل العودة إلى مقاعد الدراسة.