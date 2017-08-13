نظم مئات المستفيدين من مختلف أجهزة صيغ دعم التشغيل "أونساج، كناك، أونجام"، صبيحة الإثنين، مسيرة جابت مختلف أرجاء مدينة تيزي وزو، انطلاقا من جامعة مولود معمري، وصولا إلى ساحة البلدية القديمة، للتنديد بتصريحات المسؤولين الذين أعلنوا نجاح غالبية مشاريع المؤسسات المصغرة والمنجزة في إطار مختلف أجهزة الدعم.
هذه النسبة التي صرح بشأنها المحتجون أنها مغلوطة، مشيرين إلى أن الواقع يقر عكس ذلك إلى درجة إقدام عدد منهم على الانتحار هربا من المتابعات القضائية والمطالبة بتسديد الديون التي يعجزون عن دفعها جراء إفلاس شركاتهم. هذه الوضعية التي أشاروا إلى أنها نتجت جراء "سياسة التشغيل الفاشلة التي زج فيها الآلاف من الشباب عبر الوطن" حسب تعبيرهم.
مسيرة الأمس التي هدد من خلالها المحتجون بتصعيد احتجاجهم في الأيام المقبلة جاءت أيضا للتنديد بمطالبة البنوك وأجهزة الدعم بتسديد الديون، مطالبين في ذات السياق بالمسح الشامل للديون.
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مستفيدو "أونساج" و"كناك" في مسيرة بتيزي وزو
م. ف
نظم مئات المستفيدين من مختلف أجهزة صيغ دعم التشغيل "أونساج، كناك، أونجام"، صبيحة الإثنين، مسيرة جابت مختلف أرجاء مدينة تيزي وزو، انطلاقا من جامعة مولود معمري، وصولا إلى ساحة البلدية القديمة، للتنديد بتصريحات المسؤولين الذين أعلنوا نجاح غالبية مشاريع المؤسسات المصغرة والمنجزة في إطار مختلف أجهزة الدعم.
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هذه النسبة التي صرح بشأنها المحتجون أنها مغلوطة، مشيرين إلى أن الواقع يقر عكس ذلك إلى درجة إقدام عدد منهم على الانتحار هربا من المتابعات القضائية والمطالبة بتسديد الديون التي يعجزون عن دفعها جراء إفلاس شركاتهم. هذه الوضعية التي أشاروا إلى أنها نتجت جراء "سياسة التشغيل الفاشلة التي زج فيها الآلاف من الشباب عبر الوطن" حسب تعبيرهم.
مسيرة الأمس التي هدد من خلالها المحتجون بتصعيد احتجاجهم في الأيام المقبلة جاءت أيضا للتنديد بمطالبة البنوك وأجهزة الدعم بتسديد الديون، مطالبين في ذات السياق بالمسح الشامل للديون.