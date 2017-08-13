مكتتبو عدل "2" يغلقون مقر الوكالة بالأغواط

date 2017/09/26 views 256 comments 0
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icon-writer الشريف داودي

جدد مكتتبو عدل "2" بالأغواط، صبيحة الإثنين، حركتهم الاحتجاجية وأقدموا على غلق مقر الوكالة، تنديدا بالتماطل في معالجة مطالبهم، التي من بينها الإسراع في إطلاق مشروع 1200 مسكن، مشددين على المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، بضرورة التدخل لحل المشكل.

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وقد أكد المحتجون أن خروجهم مرة أخرى لم يكن إلا بدافع المطالبة بحقوقهم ليس إلا عقب نفاد صبرهم وعدم تلقيهم ردودا مقنعة من قبل الجهات الوصية والهيئات المعنية، لا سيما ما تعلق بمشروع 700 وحدة سكنية من أصل 1200.

وحسب مصادر "الشروقّ، فإن المعنيين يحضرون لوقفة احتجاجية سلمية مماثلة بولاية ورقلة تحديدا، محملين مسؤولي وكالة عدل تبعات ما يعيشونه من معاناة على اختلاف أشكالها. في ظل الوضعية التي يعيشها غالبية المسجلين في هذا النمط السكني.

في حين كشفت مصادرنا عن قرب انطلاق مشروع 500 وحدة سكنية. بينما يكتنف الغموض وضعية مشروع 700 مسكن.

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