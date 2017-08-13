تعرض التلميذ بن تاجة علي لتسمم كيميائي خطير بتاريخ 12 فيفري الماضي داخل ثانوية بن الحاج جلول بغدادي بغليزان، بعد تعرضه لخدعة من طرف أحد زملائه الذي أمده بقنينة مشروبات كانت تحتوي على مادة كيميائية "حمض البطاريات" تسببت في حرق بلعومه وأجزاء من معدته.
ما دفع بوالده إلى نقله على جناح السرعة من مكان الحادث داخل الثانوية إلى العلاج في المستشفى والذي تطلب أشهرا طويلة بسبب حالة ابنه الذي دخل في غيبوبة ومكث طويلا في العناية المركزة لمدة شهرين ونصف وبعدها تعرض لعملية جراحية لتثبيت أنبوب غذائي في بطنه. والد الضحية قصد "الشروق اليومي" قادما من ولاية غليزان، مستغيثا بوزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط لإعادة ابنه إلى مقاعد الدراسة بعد ما رفضت مديرة المدرسة إعادة إدماجه بسبب غيابه عن القسم لأشهر طويلة دون مبرر.
وأكد الوالد أن ابنه لم يشف بعد، حيث قصد العاصمة لمتابعة العلاج بمستشفى القبة، نظرا لخطورة الإصابة مع تقرير عملية جراحية اخرى جد معقدة خلال الأسابيع القادمة.
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والده يناشد بن غبريط بإعادته إلى المدرسة
حرمان علي من الدراسة بعد تسممه بـ"حمض البطاريات"
ق.م
تعرض التلميذ بن تاجة علي لتسمم كيميائي خطير بتاريخ 12 فيفري الماضي داخل ثانوية بن الحاج جلول بغدادي بغليزان، بعد تعرضه لخدعة من طرف أحد زملائه الذي أمده بقنينة مشروبات كانت تحتوي على مادة كيميائية "حمض البطاريات" تسببت في حرق بلعومه وأجزاء من معدته.
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ما دفع بوالده إلى نقله على جناح السرعة من مكان الحادث داخل الثانوية إلى العلاج في المستشفى والذي تطلب أشهرا طويلة بسبب حالة ابنه الذي دخل في غيبوبة ومكث طويلا في العناية المركزة لمدة شهرين ونصف وبعدها تعرض لعملية جراحية لتثبيت أنبوب غذائي في بطنه. والد الضحية قصد "الشروق اليومي" قادما من ولاية غليزان، مستغيثا بوزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط لإعادة ابنه إلى مقاعد الدراسة بعد ما رفضت مديرة المدرسة إعادة إدماجه بسبب غيابه عن القسم لأشهر طويلة دون مبرر.
وأكد الوالد أن ابنه لم يشف بعد، حيث قصد العاصمة لمتابعة العلاج بمستشفى القبة، نظرا لخطورة الإصابة مع تقرير عملية جراحية اخرى جد معقدة خلال الأسابيع القادمة.