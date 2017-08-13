ستتعزز الشبكة البرامجية لقناة "الشروق تي في" هذا الموسم، بباقة جديدة ومتميزة من البرامج الدينية، تجمع فيها بين فعل الخير وقصص الوعظ والإرشاد وكذا حفظ وترتيل كتاب الله الكريم، وبما أن الجزائري معروف عنه ارتباطه الدائم بدينه الحنيف، ترفع القناة شعار "برامج الدين والخير ليست مناسباتية"، خلال أيام شهر رمضان الفضيل، وإنما على مدار العام كله.
مشاريع جديدة لمؤسسة "الشروق الخيرية"
لعل أبرز ما تقدمه "الشروق تي في" ضمن حصصها الدينية، التي يشرف عليها الزميل الحاج رشيد فضيل، البرنامج الخيري - الاجتماعي الأقدم في القناة، "وافعلوا الخير" الذي يدخل موسمه السادس، ويعود لمشاهديه الأوفياء بحلة جديدة وديكور مغاير، إذ سيسعى مرة أخرى أن يكون جسرا بين الفئات المغبونة من المحتاجين في ربوع الوطن والقلوب الرحيمة، مع تفعيل أكثر وتنظيم أحسن لمؤسسة "الشروق الخيرية".
المولود الجديد لمجمع "الشروق"، مقارنة بالموسم الماضي الذي يعد الأول بالنسبة لها، خاصة من ناحية التواصل مع الحالات الاجتماعية والمرضية، إلى جانب ذلك ستكون للمؤسسة مشاريع خيرية جديدة مدروسة كل 3 أشهر، تعود بالنفع على المرضى والمعوزين.
ويرتقب أن يبث أول عدد من "وافعلوا الخير 6" سهرة الاثنين المقبل، اعتبارا من الساعة التاسعة ليلا، من تقديم الزميل محمد مشقق ويرافقه فيه الشيخ الداعية فيزازي بغدادي.
"مزامير داوود 5".. ورتّل القرآن ترتيلا
بعد توقفه العام الماضي بشكل مؤقت وخلفه حينها "زاد المؤمنين"، سينطلق الموسم الخامس من برنامج حفظ القرآن "مزامير داوود" بشكل جديد ومختلف عن بقية المواسم، إذ سيحط الرحال في كل شهر بولاية من ولايات الوطن ليسرد قصصا من عانقوا القرآن الكريم ورتلوه ترتيلا، حيث ستكون الانطلاقة من ولاية سيدي بلعباس التي كانت لها حصة الأسد من حيث عدد الأمهات والناشئات الحافظات لكتاب الله، وايضا لما تقدمه الولاية لذوي الاحتياجات الخاصة بفئة الصم البكم الذين يستمعون لخطبتي الجمعة بمترجم خاص بهم.
كما سيحتضن البرنامج مطلع العام المقبل، الموسم الثاني للمسابقة الوطنية لصغار حفظة القرآن الكريم الذين لا تتجاوز أعمارهم 15 سنة، اين سيتأهل 4 حفظة إلى المرحلة النهائية، كما تقدم لهم مؤسسة "الشروق" جوائز تحفيزية تقديرا لهم.
عائض القرني يروي قصة "أعظم سجين في التاريخ"
ستشهد الفترة الدينية "نفحات الجمعة" التي تبث كل جمعة من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الثامنة مساء، مجموعة من الفقرات الدينية الحصرية، أهمها برنامج "أعظم سجين في التاريخ" الذي عرض في الشهر الفضيل الفائت على قناة "أم بي سي"، ويحكي فيه الشيخ عائض القرني أحسن القصص في التاريخ، لحياة النبي يوسف الصديق عليه السلام ، بأسلوب تشويقي مصحوب بعمل درامي لتقريب الصورة القرآنية المكتوبة إلى أذهان المشاهدين.
كما ستعرف "نفحات الجمعة" برامج أخرى للشيخين راتب النابلسي وعمر عبد الكافي مع مجموعة من الفواصل التربوية، المدائح والأناشيد. وستكون "الشروق العامة "، حاضرة كذلك باحتفالات دينية، من بينها إحياء ليلة المولد النبوي الشريف شهر ديسمبر القادم.
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حسام الدين فضيل
ستتعزز الشبكة البرامجية لقناة "الشروق تي في" هذا الموسم، بباقة جديدة ومتميزة من البرامج الدينية، تجمع فيها بين فعل الخير وقصص الوعظ والإرشاد وكذا حفظ وترتيل كتاب الله الكريم، وبما أن الجزائري معروف عنه ارتباطه الدائم بدينه الحنيف، ترفع القناة شعار "برامج الدين والخير ليست مناسباتية"، خلال أيام شهر رمضان الفضيل، وإنما على مدار العام كله.
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مشاريع جديدة لمؤسسة "الشروق الخيرية"
لعل أبرز ما تقدمه "الشروق تي في" ضمن حصصها الدينية، التي يشرف عليها الزميل الحاج رشيد فضيل، البرنامج الخيري - الاجتماعي الأقدم في القناة، "وافعلوا الخير" الذي يدخل موسمه السادس، ويعود لمشاهديه الأوفياء بحلة جديدة وديكور مغاير، إذ سيسعى مرة أخرى أن يكون جسرا بين الفئات المغبونة من المحتاجين في ربوع الوطن والقلوب الرحيمة، مع تفعيل أكثر وتنظيم أحسن لمؤسسة "الشروق الخيرية".
المولود الجديد لمجمع "الشروق"، مقارنة بالموسم الماضي الذي يعد الأول بالنسبة لها، خاصة من ناحية التواصل مع الحالات الاجتماعية والمرضية، إلى جانب ذلك ستكون للمؤسسة مشاريع خيرية جديدة مدروسة كل 3 أشهر، تعود بالنفع على المرضى والمعوزين.
ويرتقب أن يبث أول عدد من "وافعلوا الخير 6" سهرة الاثنين المقبل، اعتبارا من الساعة التاسعة ليلا، من تقديم الزميل محمد مشقق ويرافقه فيه الشيخ الداعية فيزازي بغدادي.
"مزامير داوود 5".. ورتّل القرآن ترتيلا
بعد توقفه العام الماضي بشكل مؤقت وخلفه حينها "زاد المؤمنين"، سينطلق الموسم الخامس من برنامج حفظ القرآن "مزامير داوود" بشكل جديد ومختلف عن بقية المواسم، إذ سيحط الرحال في كل شهر بولاية من ولايات الوطن ليسرد قصصا من عانقوا القرآن الكريم ورتلوه ترتيلا، حيث ستكون الانطلاقة من ولاية سيدي بلعباس التي كانت لها حصة الأسد من حيث عدد الأمهات والناشئات الحافظات لكتاب الله، وايضا لما تقدمه الولاية لذوي الاحتياجات الخاصة بفئة الصم البكم الذين يستمعون لخطبتي الجمعة بمترجم خاص بهم.
كما سيحتضن البرنامج مطلع العام المقبل، الموسم الثاني للمسابقة الوطنية لصغار حفظة القرآن الكريم الذين لا تتجاوز أعمارهم 15 سنة، اين سيتأهل 4 حفظة إلى المرحلة النهائية، كما تقدم لهم مؤسسة "الشروق" جوائز تحفيزية تقديرا لهم.
عائض القرني يروي قصة "أعظم سجين في التاريخ"
ستشهد الفترة الدينية "نفحات الجمعة" التي تبث كل جمعة من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الثامنة مساء، مجموعة من الفقرات الدينية الحصرية، أهمها برنامج "أعظم سجين في التاريخ" الذي عرض في الشهر الفضيل الفائت على قناة "أم بي سي"، ويحكي فيه الشيخ عائض القرني أحسن القصص في التاريخ، لحياة النبي يوسف الصديق عليه السلام ، بأسلوب تشويقي مصحوب بعمل درامي لتقريب الصورة القرآنية المكتوبة إلى أذهان المشاهدين.
كما ستعرف "نفحات الجمعة" برامج أخرى للشيخين راتب النابلسي وعمر عبد الكافي مع مجموعة من الفواصل التربوية، المدائح والأناشيد. وستكون "الشروق العامة "، حاضرة كذلك باحتفالات دينية، من بينها إحياء ليلة المولد النبوي الشريف شهر ديسمبر القادم.