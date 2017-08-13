قال إن "الكينغ" هو الفنان العربي الوحيد الذي بلغ العالمية الجمهور المغربي يهاجم حاتم عمور بسبب الشاب خالد

لا تزال التصريحات التي أدلى بها الفنان المغربي حاتم عمور، التي قال فيها إن الشاب خالد هو الفنان العربي الوحيد المعروف عالميا، تثير "امتعاض" و"رفض" العديد من وسائل الإعلام المغربية.

ليس هذا فحسب، بل حتى جمهور مواطنه سعد المجرد دخل على خط النار، بشنه هجوما على "عمور" الذي لم يعبر إلا عن رأيه الشخصي.

ودفع هذا التحامل غير المبرر على حاتم عمور بالجمهور الجزائري إلى الرد بقوة، وذلك من خلال تنشيط "هاشتاغ" على "تويتر" باسم: "العالمية مسارح وليست مواقع" ذكّروا من خلاله بالجوائز التي حصل عليها ملك الراي والمسارح التي صدح عليها صوته في إشارة إلى أن العالمية ميدان وليست أرقاما على "اليوتوب"، في إشارة ضمنية إلى الأرقام التي تحققها أغنيات سعد المجرد.

وكان الفنان حاتم عمور قد صرّح ردا على سؤال وجهه إليه أحد الصحافيين في أحد المؤتمرات الصحفية، حين طلب منه "الصحفي" التعقيب على رأيه في تلقيب الفنانين سميرة سعيد وسعد المجرد بالفنانين العالميين؟ فرد "عمور" بأن نجم الراي الجزائري الشاب خالد هو الفنان العربي الوحيد الذي وصل إلى العالمية دون غيره من الفنانين العرب.

وأضاف حاتم خلال الندوة الصحفية التي عقدها على هامش مشاركته في مهرجان الناظور المتوسطي في دورته السادسة، أن للعالمية شروطا خاصة، لذلك لا يمكن وصف سميرة سعيد بالفنانة العالمية، بالرغم من النجاح الكبير الذي حققته طيلة السنوات الماضية في الوطن العربي، لافتاً إلى أن الدارجة المغربية لا يمكن أن توصل فنانا مغربيا إلى هذا المستوى، إلا إذا قام بإصدار أغان بلغات أجنبية أخرى. واستطرد: "لن تصبح اللهجة الدارجة يوما عالمية لنكون واضحين، فمن يغني بالدارجة لن يستمع إليه الناس في نيودلهي وهو أمر طبيعي، فالعالمية تأتي بلهجات أخرى كاللاتينية أو الإنجليزية أو الفرنسية كالشاب خالد الذي يعتبر فعلاً فناناً عالميا".

وفي تطورات سريعة ومتعاقبة للقضية، قال حاتم إنه يعتبر نفسه لم يقل شيئا غير كلمة حق، وإن البعض استغل صراحته ورأيه، لينشر لاحقا عبر حسابه الخاص على "أنستغرام" مقطع فيديو لأطفال من دول أجنبية يرددون أغنية الشاب خالد "عايشة"، كدليل يعزز كلامه.