بنهاية 2017 تصدير 7 مليار متر من الغاز عبر "ميدغاز"

قال الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك، عبد المؤمن ولد قدور، الثلاثاء، إن الجزائر تعتزم تصدير 7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب "ميدغاز" لإسبانيا العام الجاري.

وأوضح ولد قدور، خلال زيارة لمحطة "بني صاف ميدغاز" في ولاية عين تيموشنت، أن الجزائر عضو أوبك صدرت 4.5 مليار متر مكعب من الغاز عبر خط الأنابيب في أول ثمانية أشهر من 2017.

وبخصوص استراتيجية الشركة، قال ولد قدور "استراتجيتنا هي تعزيز إنتاج الغاز. يمكن أن نرفع طاقة ميدغاز بواقع ملياري متر مكعب".