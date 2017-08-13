قال الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك، عبد المؤمن ولد قدور، الثلاثاء، إن الجزائر تعتزم تصدير 7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب "ميدغاز" لإسبانيا العام الجاري.
وأوضح ولد قدور، خلال زيارة لمحطة "بني صاف ميدغاز" في ولاية عين تيموشنت، أن الجزائر عضو أوبك صدرت 4.5 مليار متر مكعب من الغاز عبر خط الأنابيب في أول ثمانية أشهر من 2017.
وبخصوص استراتيجية الشركة، قال ولد قدور "استراتجيتنا هي تعزيز إنتاج الغاز. يمكن أن نرفع طاقة ميدغاز بواقع ملياري متر مكعب".
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بنهاية 2017
تصدير 7 مليار متر من الغاز عبر "ميدغاز"
محمد.ل
قال الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك، عبد المؤمن ولد قدور، الثلاثاء، إن الجزائر تعتزم تصدير 7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب "ميدغاز" لإسبانيا العام الجاري.
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وأوضح ولد قدور، خلال زيارة لمحطة "بني صاف ميدغاز" في ولاية عين تيموشنت، أن الجزائر عضو أوبك صدرت 4.5 مليار متر مكعب من الغاز عبر خط الأنابيب في أول ثمانية أشهر من 2017.
وبخصوص استراتيجية الشركة، قال ولد قدور "استراتجيتنا هي تعزيز إنتاج الغاز. يمكن أن نرفع طاقة ميدغاز بواقع ملياري متر مكعب".