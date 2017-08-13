صحيفة الغارديان: ترامب دعا نظيره الأفغاني لإغلاق مكتب طالبان في قطر

أفادت مصادر مطلعة، الثلاثاء، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعا نظيره الأفغاني أشرف غني، لإغلاق مكتب حركة طالبان في قطر.

ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية، اليوم (الثلاثاء)، عن مصادر مطلعة على المباحثات التي جرت، قبل أيام، بين غني وترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الرئيس الأمريكي حثّ نظيره الأفغاني على إغلاق بعثة طالبان في قطر.

وحسب الصحيفة، ترى القيادة الأفغانية، أن وفد طالبان غير الرسمي في قطر الذي يبلغ قوامه 36 فرداً، لم يحقق أي شيء لتسهيل محادثات السلام، بل أعطى الشرعية السياسية لجماعة تعتبرها كابل مجرد أداة لباكستان.

وأضافت أن ترامب يصوّر مكتب طالبان على أنه مبادرة فاشلة من سلفه باراك أوباما، لم تؤد في نهاية المطاف إلى مفاوضات السلام التي كان يأملها الرئيس الأمريكي السابق.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه يتعيّن على سلطات كابل الإعلان رسمياً عن طلب إغلاق مكتب طالبان، إلا أن القرار النهائي يعود للحكومة القطرية.

كما لفتت أن مسألة إغلاق المكتب جرى طرحها خلال لقاء الرئيسين، الخميس الماضي، مشيرة إلى أن الطرفين لم يتوصلا إلى قرار نهائي بهذا الخصوص.

وأضافت أنه "من المتوقع أن يوافق غني على إغلاق المكتب".

ووفق الصحيفة، فإن الرئيس الأفغاني قال، في فيفري الماضي، لوزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال اجتماع أمني في مدينة ميونيخ الألمانية، إنه ينبغي إغلاق مكتب طالبان.

من جهتها، قالت قناة "تولو نيوز" الأفغانية، إن مصادر موثوقة أبلغتها، الثلاثاء، بأن الرئيس الأفغاني ونظيره الأمريكي بحثا مسألة إغلاق مكتب طالبان في قطر.

وأضافت أن الرئيس غني يدرس مقترح ترامب (بإغلاق مكتب الحركة).

وتأتي دعوة ترامب بإغلاق مكتب حركة طالبان في قطر في إطار التغييرات التي شملت السياسة الأمريكية في كل من أفغانستان وباكستان والهند، والتي أعلن عنها في 18 أوت الماضي.

واتهم ترامب في إستراتيجيته باكستان بأنها تمنح "ملاذاً للإرهابيين"، وهو ما رفضته إسلام أباد وطالبت الرئيس الأمريكي بالتخلي عن هذا الخطاب.