أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، الإثنين، بإقليم الناحية العسكرية السادسة، 13 مهربا وضبطت 03 شاحنات و05 مركبات رباعية الدفع و12432 علبة من مختلف الأدوية والمواد الصيدلانية و1755 لترا من زيت المحركات و22,85 طنا من المواد الغذائية بالإضافة إلى معدات تنقيب عن الذهب، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.
وأضاف البيان أن عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود أوقفوا 05 تجار مخدرات بحوزتهم 3,7 كيلوغرام من الكيف المعالج و 1059 قرصا مهلوسا، بتلمسان وعين تموشنت.
من جهة أخرى، أوقف حراس السواحل بكل من عنابة والقالة، ووهران والغزوات وبني صاف، 191 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، في حين تم توقيف 81 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة ببشار وتلمسان ووهران وورقلة.
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إضافة إلى 13 مهربا بإقليم الناحية العسكرية السادسة
توقيف 5 تجار مخدرات بتلمسان وعين تموشنت
الشروق أون لاين
أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، الإثنين، بإقليم الناحية العسكرية السادسة، 13 مهربا وضبطت 03 شاحنات و05 مركبات رباعية الدفع و12432 علبة من مختلف الأدوية والمواد الصيدلانية و1755 لترا من زيت المحركات و22,85 طنا من المواد الغذائية بالإضافة إلى معدات تنقيب عن الذهب، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.
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وأضاف البيان أن عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود أوقفوا 05 تجار مخدرات بحوزتهم 3,7 كيلوغرام من الكيف المعالج و 1059 قرصا مهلوسا، بتلمسان وعين تموشنت.
من جهة أخرى، أوقف حراس السواحل بكل من عنابة والقالة، ووهران والغزوات وبني صاف، 191 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، في حين تم توقيف 81 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة ببشار وتلمسان ووهران وورقلة.