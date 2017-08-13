أجرت الصين أولى مناوراتها العسكرية في جيبوتي حيث دشن الجيش الصيني في مطلع أوت أول قاعدة له في الخارج، وفق ما أفاد التلفزيون الصيني، الثلاثاء.
وعرض التلفزيون الصيني صور مصفحات ومدافع في منطقة صحراوية في جيبوتي وجنوداً بزي المغاوير يطلقون النار من أسلحة رشاشة في منطقة مقفرة.
ونشر عشرات الجنود في جو تتجاوز حرارته 40 درجة مئوية بهدف "تعزيز مهاراتهم القتالية وإتقانهم للتقنيات العسكرية"، وفق المصدر نفسه.
وقال قائد القاعدة ليانغ يانغ في ريبورتاج عرضه التلفزيون، إنها "المرة الأولى التي يغادر فيها ضباط وجنود متمركزون في جيبوتي معسكرهم لإجراء تدريبات بالذخيرة الحية".
وتؤكد الصين، أن الهدف من إقامة القاعدة في جيبوتي هو دعم عمليات حفظ السلام تحت مظلة الأمم المتحدة وإجلاء رعاياها ومواكبة السفن البحرية، علماً أن البحرية الصينية متواجدة منذ نهاية 2008 قبالة الصومال وفي خليج عدن في إطار الجهود الدولية لمحاربة القراصنة في المنطقة.
وقال الخبير في شؤون الجيش الصيني في جامعة ننيانغ للتكنولوجيا في سنغافورة، إن "هذه التمرينات المتواضعة بالذخيرة الحية جرت على ما يبدو ضمن حقل للرماية وشارك فيها عدد محدود من الجنود".
وأضاف "إنه تطور طبيعي نظراً للهدف المتوخى من القاعدة اللوجستية. هذا لا يعني أن الجيش الصيني سيكون قادراً في المدى القصير على القيام بعمليات ضد الإرهاب أو لحفظ النظام مثلما تفعل الولايات المتحدة".
ويعيش في جيبوتي 800 ألف نسمة وهي تحظى بموقع إستراتيجي عند باب المندب الذي يشهد حركة ملاحة كثيفة.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في جوان، إن القاعدة الصينية "تعكس وتعزز نفوذ الصين المتنامي، ونطاق تحرك قواتها العسكرية".
ورفضت الصين هذه الاتهامات، مؤكدة أنها "لا تسعى إلى التوسع عسكرياً".
وللمقارنة، لدى الولايات المتحدة أكثر من ستمائة قاعدة في الخارج، وفرنسا نحو عشر، وفق الباحثة في معهد الأبحاث الإستراتيجية في الكلية العسكرية الفرنسية جولييت جينيفاز.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
شارك برأيك
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
الأكثر تفاعلا
1ماكرون يتعهد بمعالجة ملف الحركى
2السعودية تعتقل الشيخ المنجد ودعاة آخرين
3فلسطيني يقتل ثلاثة جنود إسرائيليين
4جمعية العلماء تقرّر تحوّيل قافلة المساعدات نحو "الرّوهينغا"
5ماذا يفعل برنار هنري ليفي في كردستان العراق؟
Français English
الرأي
سليم قلالة
مَن يصنع التصحيح السياسي؟
جمال لعلامي
الموس وصل للعظم!
صالح عوض
هنية وعباس
سلطان بركاني
حياة جديدة مع بداية عام جديد
محمد الهادي الحسني
"خلات الجزائر"
صالح عوض
الجلال والجمال
جمال لعلامي
بداية العفيس والدحيس!
رشيد ولد بوسيافة
"دكاترة" في الاحتيال!
أبو بكر خالد سعد الله
من حذف البسملة إلى إلغاء الأولمبياد
عمار يزلي
الإناء بما فيه.. "يترشح"
الفيديو
كوسة يعود للجنة التحكيم..والرابطة تطلب تأجيل الجولة السادسة
متظاهرون في كاتالونيا يعتبرون الشرطة الإسبانية قوات احتلال
داعية سعودي يزدري النساء ويصفهن بأنهن بـ "ربع العقل"!
"إسرائيل" الدولة الوحيدة التي تدعم استفتاء إقليم كردستان
بوادر انعطاف نحو المصالحة في المشهد الفلسطيني
الميليشيات وحيازة الأسلحة تجتذبان البيض في الولايات المتحدة
ماذا لو كنتِ رجلًا لأسبوع؟!
يومياً في دير الزور.. عشرات القتلى والجرحى من المدنيين
بلاكار: ندمت على فضيحة الحصص ولم أعرض خدماتي على زطشي
برومو عدد شهر سبتمبر من مجلة الشروق العربي
الصين تجري أولى مناوراتها العسكرية في جيبوتي
أ ف ب - الشروق أونلاين
أجرت الصين أولى مناوراتها العسكرية في جيبوتي حيث دشن الجيش الصيني في مطلع أوت أول قاعدة له في الخارج، وفق ما أفاد التلفزيون الصيني، الثلاثاء.
تغطيات ذات صلة
الصين تجري أولى مناوراتها العسكرية في جيبوتي
ترامب دعا نظيره الأفغاني لإغلاق مكتب طالبان في قطر
الحكم الذاتي لأكراد سوريا قابل للتفاوض
عشرات القتلى والجرحى في غارات روسية على إدلب
جمعية العلماء تقرّر تحوّيل قافلة المساعدات نحو "الرّوهينغا"
وعرض التلفزيون الصيني صور مصفحات ومدافع في منطقة صحراوية في جيبوتي وجنوداً بزي المغاوير يطلقون النار من أسلحة رشاشة في منطقة مقفرة.
ونشر عشرات الجنود في جو تتجاوز حرارته 40 درجة مئوية بهدف "تعزيز مهاراتهم القتالية وإتقانهم للتقنيات العسكرية"، وفق المصدر نفسه.
وقال قائد القاعدة ليانغ يانغ في ريبورتاج عرضه التلفزيون، إنها "المرة الأولى التي يغادر فيها ضباط وجنود متمركزون في جيبوتي معسكرهم لإجراء تدريبات بالذخيرة الحية".
وتؤكد الصين، أن الهدف من إقامة القاعدة في جيبوتي هو دعم عمليات حفظ السلام تحت مظلة الأمم المتحدة وإجلاء رعاياها ومواكبة السفن البحرية، علماً أن البحرية الصينية متواجدة منذ نهاية 2008 قبالة الصومال وفي خليج عدن في إطار الجهود الدولية لمحاربة القراصنة في المنطقة.
وقال الخبير في شؤون الجيش الصيني في جامعة ننيانغ للتكنولوجيا في سنغافورة، إن "هذه التمرينات المتواضعة بالذخيرة الحية جرت على ما يبدو ضمن حقل للرماية وشارك فيها عدد محدود من الجنود".
وأضاف "إنه تطور طبيعي نظراً للهدف المتوخى من القاعدة اللوجستية. هذا لا يعني أن الجيش الصيني سيكون قادراً في المدى القصير على القيام بعمليات ضد الإرهاب أو لحفظ النظام مثلما تفعل الولايات المتحدة".
ويعيش في جيبوتي 800 ألف نسمة وهي تحظى بموقع إستراتيجي عند باب المندب الذي يشهد حركة ملاحة كثيفة.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في جوان، إن القاعدة الصينية "تعكس وتعزز نفوذ الصين المتنامي، ونطاق تحرك قواتها العسكرية".
ورفضت الصين هذه الاتهامات، مؤكدة أنها "لا تسعى إلى التوسع عسكرياً".
وللمقارنة، لدى الولايات المتحدة أكثر من ستمائة قاعدة في الخارج، وفرنسا نحو عشر، وفق الباحثة في معهد الأبحاث الإستراتيجية في الكلية العسكرية الفرنسية جولييت جينيفاز.