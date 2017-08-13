قال وزير المالية عبد الرحمان راوية، الثلاثاء، إن احتياطات البلاد من العملة الصعبة يمكن أن تتقلص إلى 97 مليار دولار مع نهاية ديسمبر 2017.
وتدخله أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني لعرض مشروع القانون بالقرض و النقد، أكد راوية أن احتياطات الصرف كانت في حدود 105.8 مليار دولار مع نهاية شهر جويلية الماضي.
وكان الوزير الأول أحمد أويحيى، قد أشار الخميس المنصرم أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أن احتياطات الصرف كانت عند مستوى 103 مليار دولار نهاية شهر أوت 2017، مشيرا إلى أنها ستتقلص إلى 102 مليار دولار أواخر سبتمبر الجاري.
يذكر أن احتياطات الجزائر من العملة الصعبة قدرت بـ 114.1 مليار دولار نهاية ديسمبر 2016 مقابل 144.1 مليار دولار عند نهاية 2015.
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بلغت 103.8 مليار في جويلية الماضي
راوية: 97 مليار دولار احتياطي الصرف نهاية 2017
م.لهوازي
صحافي بموقع الشروق أونلاين ، متابع للشأن السياسي والوطني
قال وزير المالية عبد الرحمان راوية، الثلاثاء، إن احتياطات البلاد من العملة الصعبة يمكن أن تتقلص إلى 97 مليار دولار مع نهاية ديسمبر 2017.
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وتدخله أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني لعرض مشروع القانون بالقرض و النقد، أكد راوية أن احتياطات الصرف كانت في حدود 105.8 مليار دولار مع نهاية شهر جويلية الماضي.
وكان الوزير الأول أحمد أويحيى، قد أشار الخميس المنصرم أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أن احتياطات الصرف كانت عند مستوى 103 مليار دولار نهاية شهر أوت 2017، مشيرا إلى أنها ستتقلص إلى 102 مليار دولار أواخر سبتمبر الجاري.
يذكر أن احتياطات الجزائر من العملة الصعبة قدرت بـ 114.1 مليار دولار نهاية ديسمبر 2016 مقابل 144.1 مليار دولار عند نهاية 2015.