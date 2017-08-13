في رسالة تهنئة لها بعد فوزها بالإنتخابات بوتفليقة يدعو ميركل لزيارة الجزائر

جدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الثلاثاء دعوته للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لزيارة الجزائر بعد فوزها بولاية رابعة على رأس حكومة برلين، وذلك عقب أشهر من إعلان تأجيل زيارة لها بسبب مانع صحي للرئيس.

ووفق وكالة الأنباء الجزائرية بعث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الثلاثاء برقية تهنئة للمستشارة الألمانية أنجيلا مركل إثر فوز حزبها السياسي في الانتخابات التشريعية الأخيرة لبلادها"

وجاء في البرقية "تلقيت ببالغ السرور خبر فوز حزبك السياسي في الانتخابات التشريعية الألمانية الأخيرة, بما يفتح الطريق لتوليك من جديد منصب مستشارة بلادك الصديق" مضيفا "باسم الجزائر شعبا و حكومة و أصالة عن نفسي أعبر لك عن تهانينا الحارة بهذا النجاح الباهر".

وحسب الرسالة "خلال السنوات الأخيرة, تمكنت الجزائر وألمانيا تحت قيادتك، من تدعيم و توسيع تعاونهما الثنائي في عدة مجالات و كذا فتح آفاق جديدة لتمتين هذه العلاقات خدمة لمصلحة شعبينا".

وأضاف رئيس الدولة "هذا و قصد الوصول سويا إلى هذه الآفاق الواعدة للصداقة و التعاون الجزائري الألماني والعمل معك على مواصلة الحوار المثمر الذي اعتمدناه، يسرني أيما سرور أن أدعوك للقيام بزيارة رسمية إلى الجزائر في موعد سنتفق عليه عبر القناة الدبلوماسية".

وشهر فيفري الماضي، ألغيت زيارة للمستشارة الألمانية إلى الجزائر في آخر لحظة بسبب "التعذر المؤقت لفخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية، المتواجد بإقامته في الجزائر، بسبب التهاب حاد للشعب الهوائية" وفق بيان لرئاسة الجمهورية.

وأضاف المصدر ذاته "أن هذه الزيارة ستبرمج من جديد في تاريخ يحدده الطرفان لاحقا".

وعقب إعلان تأجيل الزيارة بيوم واحد أكد بيان للحكومة أن الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، تلقى مكالمة هاتفية من أنجيلا ميركل، اطمأنت فيها هذه الأخيرة على تطور الحالة الصحية لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، وأكدت استعدادها التام إلى زيارة في الجزائر، وذلك في أقرب وقت دون تحديد تاريخ لذلك.