أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الثلاثاء، أمراً يقضي بالسماح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة.
وجاء في الأمر الملكي الذي نشرت نصه وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس": "اعتمدوا تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية - بما فيها إصدار رخص القيادة - على الذكور والإناث على حد سواء".
وقضى الأمر بأن "تشكل لجنة على مستوى عال من وزارات الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك".
وبحسب المرسوم تشكل لجنة على مستوى عال من وزارات (الداخلية والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية) لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك.
ورحبت الخارجية الأمريكية بالقرار ووصفته بأنه "خطوة عظيمة في الاتجاه الصحيح".
وكانت السعودية قبل هذا القرار هي البلد الوحيد في العالم، الذي يمنع النساء من قيادة السيارة، استنادا لآراء وفتاوى لرجال دين يعارضونها، رغم المطالب والحملات الواسعة التي نظمتها السعوديات طوال السنوات الماضية دون استجابة رسمية.
ولا يوجد قانون رسمي يحظر قيادة السيارة على المرأة في السعودية، لكن القانون السابق لا يسمح لها باستخراج رخصة قيادة، وتعتمد النساء في السعودية في تنقلاتهن على السائقين الذكور.
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال في شهر أفريل العام الماضي، إن المجتمع لا يزال غير متقبل لقيادة المرأة للسيارة حالياً، مشيراً إلى أن "المستقبل تحدث فيه متغيرات ونتمنى أن تكون متغيرات إيجابية".
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الملك سلمان يصدر أمرا غير مسبوق
السعودية تسمح لأول مرة للمراة بقيادة السيارة
وكالات
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الثلاثاء، أمراً يقضي بالسماح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة.
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وجاء في الأمر الملكي الذي نشرت نصه وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس": "اعتمدوا تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية - بما فيها إصدار رخص القيادة - على الذكور والإناث على حد سواء".
وقضى الأمر بأن "تشكل لجنة على مستوى عال من وزارات الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك".
وبحسب المرسوم تشكل لجنة على مستوى عال من وزارات (الداخلية والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية) لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك.
ورحبت الخارجية الأمريكية بالقرار ووصفته بأنه "خطوة عظيمة في الاتجاه الصحيح".
وكانت السعودية قبل هذا القرار هي البلد الوحيد في العالم، الذي يمنع النساء من قيادة السيارة، استنادا لآراء وفتاوى لرجال دين يعارضونها، رغم المطالب والحملات الواسعة التي نظمتها السعوديات طوال السنوات الماضية دون استجابة رسمية.
ولا يوجد قانون رسمي يحظر قيادة السيارة على المرأة في السعودية، لكن القانون السابق لا يسمح لها باستخراج رخصة قيادة، وتعتمد النساء في السعودية في تنقلاتهن على السائقين الذكور.
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال في شهر أفريل العام الماضي، إن المجتمع لا يزال غير متقبل لقيادة المرأة للسيارة حالياً، مشيراً إلى أن "المستقبل تحدث فيه متغيرات ونتمنى أن تكون متغيرات إيجابية".