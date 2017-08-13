انتشال جثة بحار وإنقاذ 11 بعد غرق سفينة بتموشنت

date 2017/09/26 views 173 comments 0
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icon-writer أمين بلحية

تمكنت مصالح الحماية المدنية للوحدة البحرية لميناء بوزجار التابعة لولاية عين تموشنت، رفقة عناصر حراس السواحل للميناء، صبيحة الثلاثاء، من إنقاد 11 بحارا وانتشال جثة شاب في 43 سنة من عمره ينحدر من ولاية وهران، وهذا اثر انقلاب سفينة للصيد البحري من نوع "سردينية" بعرض البحر قبالة ساحل شاطئ بوزجار.

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 وحسب ذات المصالح فإنه تم تخصيص للعملية زورقين نصف صلبين وحوامة تابعة للقوات البحرية الجزائرية، التي قامت بعملية تمشيط واسعة في عرض البحر للبحث عن شخص آخر لايزال مفقودا  كان ضمن طاقم السفينة.

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