انتشال جثة بحار وإنقاذ 11 بعد غرق سفينة بتموشنت

تمكنت مصالح الحماية المدنية للوحدة البحرية لميناء بوزجار التابعة لولاية عين تموشنت، رفقة عناصر حراس السواحل للميناء، صبيحة الثلاثاء، من إنقاد 11 بحارا وانتشال جثة شاب في 43 سنة من عمره ينحدر من ولاية وهران، وهذا اثر انقلاب سفينة للصيد البحري من نوع "سردينية" بعرض البحر قبالة ساحل شاطئ بوزجار.

وحسب ذات المصالح فإنه تم تخصيص للعملية زورقين نصف صلبين وحوامة تابعة للقوات البحرية الجزائرية، التي قامت بعملية تمشيط واسعة في عرض البحر للبحث عن شخص آخر لايزال مفقودا كان ضمن طاقم السفينة.