عمره 18 سنة، يوقع أول رواية له في المشهد الأدبي الجزائري عنونها بـ"تبنى الأحلام في يناير" وهو لا يزال في مرحلة الثانوية، توج بجوائز أدبية عن قصص "ديسمبر الحزين"، "غدر الزمان"، وسيكون حاضرا في "سيلا" لأول مرّة، ابن الجلفة يسير بخطى ثابتة نحو ترك بصمة أدبية داخل وخارج الجزائر، إنّه سيف الدين بن نعجة متحدثا عن هذه النقاط وأخرى في حوار مع "الشروق".
لمن لا يعرفك من القراء والكتاب.. من أنت وكيف بدأت تجربة الكتابة؟
سيف الدين بن نعجة، مواليد أكتوبر 1999، طالب ثانوي في الصف النهائي. كانت بدايتي بالنصوص والخواطر حتى القصائد إلى أن استقر أسلوبي في السرد بالقصص القصيرة والروايات مطلع العام الماضي، اخترت من فكرة تبنى الأحلام في يناير أن تكون في قالب روائي يصل إلى قلوب القراء بطريقة أسهل وأمتع، وبدأت كتاباتي تتحرر من درج مكتبي في نهاية نوفمبر الفارط بعد أن حجزت قصتي "ديسمبر الحزين" مكانا لها بالكتاب الجامع "أصوات" للقصص القصيرة الصادر عن منشورات المثقف ليمنح هذا النجاح لي قوة وأملا أكبر لأقدم المزيد، بعد مدة قليلة فزت مرة أخرى بقصتي "غدر الزمان" تحت غلاف لفلسطين نحكي الصادر عن دار المعتز بالأردن، لم أكتف بهذا لأتوج بالمرتبة الثانية في فئة القصص القصيرة في جائزة الطفل المبدع على مستوى ولاية الجلفة من تنظيم دار الثقافة، كل هذه التجارب طورت من أسلوبي الكثير بعد احتكاكي بأصحاب الخبرة كالكاتب والشاعر أحمد رحمون أستاذي الذي قدم لي الكثير.
"تبنى الأحلام في يناير".. ماذا تحكي الرواية؟
"تبنى الأحلام في يناير" صادرة عن منشورات "المثقف" وستكون حاضرة بالمعرض الدولي ( سيلا) 2017، هي رواية اجتماعية تعالج الكثير من القضايا أهمها إهمال النفس، وبث روح الأمل مجددا بعد الخيبات التي نتجرعها من الحياة، أطلقت على بطل الرواية اسم "استيفن" صحفي في بريطانيا تعرضت كل أحلامه التي بناها منذ نعومة أظافره إلى القصف الكلي كلما اقبل ديسمبر، فأسقط كل مبادئه أرضا كي ينتحب في ركن الغرفة كلما حركت ريح ديسمبر شجرة الذكرى، إلى أن أخرجه صديقه "براون" من محنته بعد أن ذكره بكل بذرة وراء الأحلام التي حطمت واستقرارها أرضا لتنمو بذرة تنتج حلما جديدا لم ينتبه له بعد، أحداث الرواية اجتماعية عاطفية تحمل الكثير من الحكمة بقالب سردي.
كيف كانت ظروف كتابة المؤلف وأنت لا تزال في مرحلة الدراسة؟
رغم صغر سني الذي تعجب منه الكثير لاعتيادنا على أن الساحة الأدبية لا يسكنها إلا الكبار، إلا إني لا أراه إلا رقما يكتب على شهادات الميلاد، مررت بظروف صعبة جعلتني أختار من الكتابة متنفسا لما يجول بثغري ليكون منزل كل كتابة الدرج، شيئا فشيئا بالممارسة حجزت كتاباتي لنفسها مكانا بقلبي قبل عقلي، فطموحي منذ سن الثالث عشر بدعم من الوالد لأن أكون شخصا يغير ولو القليل في كل من يقرأ له، وهذا ما أسعى جاهدا لتحقيقه الآن بعد أن لامست أحلامي الواقع رغم تلاشيها مرات عديدة.
لمن تقرأ من الروائيين؟
بالنسبة للقراءة أعشق المنفلوطي وطه حسين، فلا أمل من تكرار قراءة ما صدر عنهم من روايات وجدت بها ضالتي، والمتنبي في الشعر كشخصية أعتقد أنها لم ولن تتكرر.
من يقف وراء بروزك اليوم؟
رغم أن أبي هو السبب الأول لوصولي لما أنا عليه الآن بعد فضل من الله، إلا أنني أتلقى الدعم من أشخاص لم أتوقعهم يوما أن يقدموا يد العون، طبعا لن ينسى أي امرئ سبب نجاحه وخبرته التي اكتسبها، ولن أنسى أحمد رحمون كأستاذ كاتب وشاعر، بالإضافة سميرة منصوري كاتبة وناشرة دون نسيان "جريدة الشروق" لما تقدمه من دعم للمبدعين الشباب وشكرا لها.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
شارك برأيك
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
الأكثر تفاعلا
1الجمهور المغربي يهاجم حاتم عمور بسبب الشاب خالد
2رفضت عرض "ميشال ليفي" ولست نادما على العالمية
3ميهوبي: الاستثمار السينمائي أولوية وزارة الثقافة
4سَنّي مجرد رقم على شهادة ميلاد.. واعتدنا أنّ الساحة الأدبية يسكنها الكبار
5"صافاكس" تؤجر لصالون الكتاب بسعر ألفين للمتر المربع الواحد
Français English
الرأي
سليم قلالة
مَن يصنع التصحيح السياسي؟
جمال لعلامي
الموس وصل للعظم!
صالح عوض
هنية وعباس
سلطان بركاني
حياة جديدة مع بداية عام جديد
محمد الهادي الحسني
"خلات الجزائر"
صالح عوض
الجلال والجمال
جمال لعلامي
بداية العفيس والدحيس!
رشيد ولد بوسيافة
"دكاترة" في الاحتيال!
أبو بكر خالد سعد الله
من حذف البسملة إلى إلغاء الأولمبياد
عمار يزلي
الإناء بما فيه.. "يترشح"
الفيديو
كوسة يعود للجنة التحكيم..والرابطة تطلب تأجيل الجولة السادسة
متظاهرون في كاتالونيا يعتبرون الشرطة الإسبانية قوات احتلال
داعية سعودي يزدري النساء ويصفهن بأنهن بـ "ربع العقل"!
"إسرائيل" الدولة الوحيدة التي تدعم استفتاء إقليم كردستان
بوادر انعطاف نحو المصالحة في المشهد الفلسطيني
الميليشيات وحيازة الأسلحة تجتذبان البيض في الولايات المتحدة
ماذا لو كنتِ رجلًا لأسبوع؟!
يومياً في دير الزور.. عشرات القتلى والجرحى من المدنيين
بلاكار: ندمت على فضيحة الحصص ولم أعرض خدماتي على زطشي
برومو عدد شهر سبتمبر من مجلة الشروق العربي
"تبنى الأحلام في يناير" أول رواية له.. بن نعجة لـ"الشروق":
سَنّي مجرد رقم على شهادة ميلاد.. واعتدنا أنّ الساحة الأدبية يسكنها الكبار
حاوره: حسان مرابط
صحافي مهتم بالشؤون الثقافية والفنية
عمره 18 سنة، يوقع أول رواية له في المشهد الأدبي الجزائري عنونها بـ"تبنى الأحلام في يناير" وهو لا يزال في مرحلة الثانوية، توج بجوائز أدبية عن قصص "ديسمبر الحزين"، "غدر الزمان"، وسيكون حاضرا في "سيلا" لأول مرّة، ابن الجلفة يسير بخطى ثابتة نحو ترك بصمة أدبية داخل وخارج الجزائر، إنّه سيف الدين بن نعجة متحدثا عن هذه النقاط وأخرى في حوار مع "الشروق".
تغطيات ذات صلة
سَنّي مجرد رقم على شهادة ميلاد.. واعتدنا أنّ الساحة الأدبية يسكنها الكبار
"صافاكس" تؤجر لصالون الكتاب بسعر ألفين للمتر المربع الواحد
ميهوبي: الاستثمار السينمائي أولوية وزارة الثقافة
الجمهور المغربي يهاجم حاتم عمور بسبب الشاب خالد
رفضت عرض "ميشال ليفي" ولست نادما على العالمية
لمن لا يعرفك من القراء والكتاب.. من أنت وكيف بدأت تجربة الكتابة؟
سيف الدين بن نعجة، مواليد أكتوبر 1999، طالب ثانوي في الصف النهائي. كانت بدايتي بالنصوص والخواطر حتى القصائد إلى أن استقر أسلوبي في السرد بالقصص القصيرة والروايات مطلع العام الماضي، اخترت من فكرة تبنى الأحلام في يناير أن تكون في قالب روائي يصل إلى قلوب القراء بطريقة أسهل وأمتع، وبدأت كتاباتي تتحرر من درج مكتبي في نهاية نوفمبر الفارط بعد أن حجزت قصتي "ديسمبر الحزين" مكانا لها بالكتاب الجامع "أصوات" للقصص القصيرة الصادر عن منشورات المثقف ليمنح هذا النجاح لي قوة وأملا أكبر لأقدم المزيد، بعد مدة قليلة فزت مرة أخرى بقصتي "غدر الزمان" تحت غلاف لفلسطين نحكي الصادر عن دار المعتز بالأردن، لم أكتف بهذا لأتوج بالمرتبة الثانية في فئة القصص القصيرة في جائزة الطفل المبدع على مستوى ولاية الجلفة من تنظيم دار الثقافة، كل هذه التجارب طورت من أسلوبي الكثير بعد احتكاكي بأصحاب الخبرة كالكاتب والشاعر أحمد رحمون أستاذي الذي قدم لي الكثير.
"تبنى الأحلام في يناير".. ماذا تحكي الرواية؟
"تبنى الأحلام في يناير" صادرة عن منشورات "المثقف" وستكون حاضرة بالمعرض الدولي ( سيلا) 2017، هي رواية اجتماعية تعالج الكثير من القضايا أهمها إهمال النفس، وبث روح الأمل مجددا بعد الخيبات التي نتجرعها من الحياة، أطلقت على بطل الرواية اسم "استيفن" صحفي في بريطانيا تعرضت كل أحلامه التي بناها منذ نعومة أظافره إلى القصف الكلي كلما اقبل ديسمبر، فأسقط كل مبادئه أرضا كي ينتحب في ركن الغرفة كلما حركت ريح ديسمبر شجرة الذكرى، إلى أن أخرجه صديقه "براون" من محنته بعد أن ذكره بكل بذرة وراء الأحلام التي حطمت واستقرارها أرضا لتنمو بذرة تنتج حلما جديدا لم ينتبه له بعد، أحداث الرواية اجتماعية عاطفية تحمل الكثير من الحكمة بقالب سردي.
كيف كانت ظروف كتابة المؤلف وأنت لا تزال في مرحلة الدراسة؟
رغم صغر سني الذي تعجب منه الكثير لاعتيادنا على أن الساحة الأدبية لا يسكنها إلا الكبار، إلا إني لا أراه إلا رقما يكتب على شهادات الميلاد، مررت بظروف صعبة جعلتني أختار من الكتابة متنفسا لما يجول بثغري ليكون منزل كل كتابة الدرج، شيئا فشيئا بالممارسة حجزت كتاباتي لنفسها مكانا بقلبي قبل عقلي، فطموحي منذ سن الثالث عشر بدعم من الوالد لأن أكون شخصا يغير ولو القليل في كل من يقرأ له، وهذا ما أسعى جاهدا لتحقيقه الآن بعد أن لامست أحلامي الواقع رغم تلاشيها مرات عديدة.
لمن تقرأ من الروائيين؟
بالنسبة للقراءة أعشق المنفلوطي وطه حسين، فلا أمل من تكرار قراءة ما صدر عنهم من روايات وجدت بها ضالتي، والمتنبي في الشعر كشخصية أعتقد أنها لم ولن تتكرر.
من يقف وراء بروزك اليوم؟
رغم أن أبي هو السبب الأول لوصولي لما أنا عليه الآن بعد فضل من الله، إلا أنني أتلقى الدعم من أشخاص لم أتوقعهم يوما أن يقدموا يد العون، طبعا لن ينسى أي امرئ سبب نجاحه وخبرته التي اكتسبها، ولن أنسى أحمد رحمون كأستاذ كاتب وشاعر، بالإضافة سميرة منصوري كاتبة وناشرة دون نسيان "جريدة الشروق" لما تقدمه من دعم للمبدعين الشباب وشكرا لها.