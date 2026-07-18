%14 من إمكانات أفريقيا.. أرقام جديدة تؤكد تنافسية الجزائر في الهيدروجين

تُعد الجزائر من أبرز الدول الأفريقية المرشحة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بأقل التكاليف بحلول عام 2030، إذ تشير تقديرات حديثة إلى أن نحو 80% من فرص الإنتاج في البلاد تقع عند تكلفة تقل عن 4.5 دولارًا لكل كيلوغرام، رغم استمرار ارتفاع تكلفة التمويل بوصفه التحدي الأكبر أمام تطوير هذا القطاع.

وبحسب تقرير حديث اطلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة، تمتلك الجزائر 14% من إجمالي الإمكانات الإقليمية للطاقة المتجددة في أفريقيا، ما يجعلها من أهم الدول النشطة في تطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر على مستوى القارة.

وتتمتع الجزائر بواحدة من أفضل موارد الطاقة الشمسية عالميًا، إلى جانب إمكانات كبيرة لطاقة الرياح، ضمن موارد أفريقية تتجاوز قدرتها الفنية 1000 تيراواط، وهي كافية نظريًا لإنتاج أكثر من 45 مليار طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا، وفق تقديرات وكالة الطاقة الدولية.

ورغم هذه الإمكانات الضخمة، يؤكد التقرير أن ارتفاع المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال (WACC) يمثل العقبة الرئيسية أمام خفض تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر وتسريع تنفيذ المشروعات، أكثر من تأثير النفقات الرأسمالية أو مستويات الإنتاجية.

ويُقصد بالمتوسط المرجح لتكلفة رأس المال تكلفة الأموال التي تعتمد عليها الشركات في تمويل مشروعاتها، سواء من خلال الاقتراض أو مصادر التمويل الأخرى، ويتأثر بعوامل تشمل أسعار الفائدة وبيئة الاستثمار والضرائب والعوائد المتوقعة.

وتشير التقديرات إلى أن الجزائر ستكون ثاني أقل الدول الأفريقية تكلفة في إنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، إذ تقع 80% من فرص الإنتاج لديها ضمن نطاق يقل عن 4.5 دولارًا لكل كيلوغرام، ما يعزز تنافسيتها في سوق الوقود النظيف مستقبلًا.

وفي المقابل، يلفت التقرير إلى أن الاستفادة الكاملة من هذه المزايا تتطلب معالجة تحديات التمويل، إذ يؤدي ارتفاع تكلفة رأس المال إلى تقليص جاذبية الاستثمار الأجنبي في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، رغم وفرة الموارد الطبيعية التي تمتلكها الجزائر.

وعلى مستوى القارة، لا يزال الإنتاج الفعلي للهيدروجين منخفض الانبعاثات محدودًا، إذ لم يتجاوز 6 آلاف طن سنويًا وفق بيانات وكالة الطاقة الدولية لعام 2025، وهو ما يعكس الفجوة الكبيرة بين الإمكانات المتاحة ومستوى التطوير الفعلي للصناعة، رغم امتلاك الجزائر ودول أفريقية أخرى مقومات تؤهلها لتصبح من أبرز المنتجين عالميًا خلال السنوات المقبلة.