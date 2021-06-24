آبار ومناقب جديدة لتزويد ولاية تيزي وزو بالماء الشروب

أمر وزير الموارد المائية مصطفى كمال ميهوبي، بإعادة تأهيل 20 منقب والشروع في انجاز 27 آخر في اطار البرنامج الإستعجالي لتموين ولاية تيزي وزو بالماء الشروب.

وحسب بيان للوزارة الوصية فقد “أنعقد الأربعاء 23 جوان 2021، بمقر وزارة الموارد المائية، اجتماع برئاسة وزير الموارد المائية، السيد مصطفى كمال ميهوبي، و الذي خصص لمتابعة تنفيذ البرنامج الاستعجالي الخاص بتأمين عمليات تموين ولاية تيزي وزو بالماء الشروب”.

وأوضح البيان أنه “خلال الاجتماع، استمع السيد الوزير إلى عرض حول مدى تقدم هذا البرنامج، حيث تقرر بعد ذلك إطلاق عدة برامج إضافية متعلقة بإنجاز آبار ومناقب بولاية تيزي وزو لتدارك النقص المسجل بهذه المنطقة”.

كما “تم اتخاذ قرار تخصيص غلاف مالي مهم لهذه الولاية من الصندوق الوطني للمياه (FNE ) من أجل إعادة تأهيل 20 منقب بقدرة تعادل 20.000 متر مكعب/يوم، سيوضع جزء منها حيز الخدمة قبل 10 جويلية المقبل”.

وأعلن المصدر ذاته عن “الانطلاق في أشغال إنجاز 27 منقب جديد بقدرة إنتاجية تعادل 27.000 متر مكعب/يوم،و وضعها حيز الخدمة قبل تاريخ 20 جويلية”.

في نفس السياق، “تم الشروع في إطلاق أشغال إنجاز خمسة 05 مناقب لتأمين تزويد المناطق الجنوبية للولاية على غرار بلديتي بوغني و ذراع الميزان و اللتان يتم تموينهما إنطلاقا من سد كدية أسردون”.

كما تقرر كذلك إعادة تأهيل محطتين لمعالجة المياه في بلدية تيزي غنيف وذراع الميزان، ومحطة لنزع المعادن في تالة أوليلي ببلدية بوغني.