“آبل” تخطط لنقل مصنعها من الصين إلى هذا البلد

كشفت وكالة “رويترز” للأنباء، عن تحضيرات تجريها شركة “أبل” الأمريكية، لنقل مصنعها الخاص بانتاج الهواتف الذكية الموجّهة للبيع في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى الهند.

ووفقا لذات المصدر، تُجري “أبل” محادثات مع شركتي “فوكسكون” (Foxconn) التايوانية و”تاتا” (Tata) الهندية لتحقيق هذا الهدف، ونقل مصنعها إلى دلهي، قبل نهاية عام 2026.

وتعدّ الولايات المتحدة الأمريكية، سوقا كبيرة لمنتجات “أبل” المصنعة في الصين، حيث بلغ اجمالي واردات أمريكا من هواتف “أيفون”، نحو 48 مليون جهاز سنويا.

يعد ارتفاع تكلفة انتاج الهواتف الذكية في الهند هاجسا قويا أمام شركة “أبل” والحكومة الهندية على حدّ سواء، وأبرز ذلك الرسوم الجمركية المرتفعة على استيراد قطع الهواتف المحمولة، وقال المصدر، إن تكاليف تصنيع هواتف “أيفون” في الهند أعلى بنسبة تتراوح بين 5% و8% من مثيلتها في الصين، و يرتفع الفارق إلى 10% في بعض الحالات.

ولتجنب الرسوم التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عززت “أبل” إنتاجها في الهند، حيث شحنت خلال شهر مارس الماضي نحو 600 طن من أجهزة آيفون بقيمة 2 مليار دولار إلى الولايات المتحدة، وحققت هذه الشحنات رقما قياسيا لكل من “فوكسكون” و “تاتا”، إذ بلغت قيمة الهواتف الذكية التي شحنتها “فوكسكون” وحدها 1.3 مليار دولار. بحسب رويترز.