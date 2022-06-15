آخر أجل لِإرسال قوائم اللاعبين الجزائريين في منافستَي “الكاف” للأندية

حدّدت “الكاف” تاريخ آخر أجل لِإرسال قوائم اللاعبين، المُشاركين في رابطة أبطال إفريقيا أو كأس الكونفيدرالية، في الموسم الجديد.

ومعلوم أن الكرة الجزائرية ستُشارك بِكلّ من: شباب بلوزداد وشبيبة القبائل في رابطة أبطال إفريقيا. وشبيبة الساورة رفقة اتحاد العاصمة في كأس “الكاف”.

وضبطت “الكاف” التاريخ بـ 30 من جوان الحالي، مع إمكانية تمديد الأجل إلى الـ 10 من جويلية المقبل، دون أن يتعرّض النادي لِأيّ عقوبة.

ولم تكشف “الكاف” عن تاريخ انطلاق منافستَي رابطة الأبطال وكأس “الكاف”، خاصة وأن هذا الموسم سيكون استثنائيا، ذلك أن “الفيفا” ستُنظّم كأس العالم ما بين نوفمبر وديسمبر المقبلَين. وتُجْبِر مختلف الاتحادات القارية والوطنية على إيقاف المنافسات في هذه الفترة.