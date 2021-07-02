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رياضة

آخر أخبار آدم الوناس

علي بهلولي
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آخر أخبار آدم الوناس

تقول المعطيات الرّاهنة إن اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس، سَيُواصل مغامرته الكروية الاحترافية مع نادي نابولي الإيطالي.

لكن هذا قد لا يعني شيئا، بِالنظر إلى تقلبات سوق انتقالات اللاعبين، ومفاجآت “الميركاتو” الصيفي. مع الإشارة إلى أن عدّة فرق أوروبية ترغب في الاستفادة من خدمات آدم الوناس، أبرزها بشكتاش وقلعة السرايا وفنربخشة من تركيا.

ويعود صانع الألعاب آدم الوناس إلى فريقه نابولي لِخوض التحضيرات استعدادا للموسم الجيد، في الـ 15 من شهر جويلية الحالي. كما ذكرته صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، الجمعة. عِلما أن الدولي الجزائري يقضي حاليا عطلته الصيفية.

وفي سياق ذي صلة، دعا التقني الإيطالي كلاوديو أونوفري في أحدث تصريحات إذاعية محلية، إدارة نادي نابولي إلى الاحتفاظ بآدم الوناس حتى نهاية مدّة العقد صيف 2022.

وشبّه التقني أونوفري آدم الوناس بِنجم منتخب إيطاليا وفريق نابولي لورينزو أنسيني، وقال إن الدولي الجزائري يُمكنه سدّ ثغرة زميله في حال رحيل أنسيني هذه الصائفة.

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