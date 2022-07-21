آخر أخبار آدم الوناس

ما زال اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس محلّ تجاذبات، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرتبط صانع الألعاب آدم الوناس (25 سنة) مع نادي نابولي الإيطالي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2023.

ورفض آدم الوناس الانتقال إلى فريقَي بولونيا وتورينو الإيطاليَين. كما ذكرته الصحيفة المحلّية “كورييري ديلو سبورت” في تقرير لها نشرته، الخميس.

ويرغب الدولي الجزائري في الانتقال إلى البطولتَين الإنجليزية أو الفرنسية، استنادا إلى المصدر ذاته. الذي أضاف أن ناديَي نيس ومرسيليا يُريدان الاستفادة من خدمات آدم الوناس.

وسبق لِآدم الوناس أن ارتدى زيّ نادي نيس مُعارا، في موسم 2019-2020.

وكانت صحيفة “إل ماتينو” الإيطالية الثلاثاء الماضي، قد ذكرت بِأن خمسة أندية تُريد جلب آدم الوناس، مُمثّلة في: بولونيا وسالرنيتانا وليتشي من إيطاليا، وفريقَين من فرنسا.

وأشار المصدر إلى أن عرض نادي بولونيا ملموس، لكنّها لم تكشف عن هُوِّيتَي الفريقَين الفرنسيَين، سوى أنهما ينتميان إلى بطولة القسم الأوّل.

وكانت إدارة نادي نابولي قد عرضت على الدولي الجزائري في الأيّام القليلة الماضية، تجديد العقد، لكن آدم الوناس رفض المُقترح.