آخر أخبار بن طالب و”الميركاتو” الصيفي

تطرّقت الصحافة الفرنسية، الأحد، إلى اللاعب الدولي الجزائري نبيل بن طالب وسوق الانتقالات الصيفية 2026.

وتنقضي في الثلاثين من جوان المقبل، مدّة عقد متوسط الميدان نبيل بن طالب (31 سنة) مع نادي ليل الفرنسي.

ويقبض بن طالب أجرة سنوية قيمتها مليون و440 ألف أورو، وهي مبلغ قد لا تستطيع إدارتا ناديَي ليون ومرسيليا توفيره، بِسبب معاناتهما ماليا. وفقا لِتقرير نشرته صحيفة “ليكيب”، التي أضافت أن عدم تأهّل مرسيليا لِرابطة أبطال أوروبا نسخة 2026-2027، وخوض ليون للأدوار التمهيدية لِنفس المسابقة (احتمال الإقصاء مبكّرا). أمور تُقلّل من إمكانية توفير المطلب المالي للاعب بن طالب.

وأشار المصدر إلى أن إدارة نادي ليل اقترحت على بن طالب التجديد، كونها ستُشارك في رابطة الأبطال من دور المجموعات، الأمر المرادف لِحصد عائدات مالية ضخمة، وتوفير أجرة ومنح الدولي الجزائري، الذي لا يزال لم يردّ على أيّ مقترح.

