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رياضة

آخر أخبار بن ناصر

علي بهلولي
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آخر أخبار بن ناصر

يغيب اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر عن مباراة فريقه ميلان آسي والضيف نادي بولونيا، مساء الجمعة المقبلة.

وتُجرى هذه المباراة بِرسم الجولة الـ 27، من عمر بطولة إيطاليا لِكرة القدم.

وتمثّل سبب الغياب في جمع متوسط الميدان بن ناصر 5 إنذارات متتالية، آخرها في مواجهة البطولة أمام المضيف نادي سالرنيتانا مساء السبت الماضي. وفق ما تنصّ عليه لوائح المنافسة.

في سياق آخر، واستنادا إلى تقرير نشرته صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، الثلاثاء. فإن إدارة نادي الميلان توشك أن تُبرم صفقة جديدة مع لاعبها بن ناصر. وفحوى ذلك، تمديد عقد الدولي الجزائري حتى صيف 2026، ومنحه أجرة سنوية قيمتها 3.2 مليون أورو، فضلا عن امتيازات أخرى.

ويبقى بند الشرط الجزائي العائق الوحيد أمام إبرام الصفقة الجديدة، حيث يُريد بن ناصر حذفه، وفقا للمصدر ذاته. وبِعبارة أخرى، إزالة شرط تسديد مبلغ 50 مليون أورو، نظير الرّحيل في أيّ تاريخ يرغب فيه الدولي الجزائري.

وقبل التجديد، يرتبط إسماعيل بن ناصر (24 سنة) مع إدارة نادي ميلان آسي الإيطالي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2024، ويتقاضى راتبا سنويا يقترب رقمه من 1.8 مليون أورو. مع تقييده بِدفع مبلغ 50 مليون أورو، إذا أراد بن ناصر الرّحيل قبل التاريخ المُشار إليه.

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