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رياضة

آخر أخبار بن ناصر

علي بهلولي
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آخر أخبار بن ناصر

تتفاوض إدارة نادي ميلان آسي بطل إيطاليا هذه الأيّام مع لاعبها الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، من أجل تجديد العقد.

ويرتدي متوسط الميدان بن ناصر (24 سنة) زيّ نادي ميلان آسي الإيطالي منذ صيف 2019، بِعقدٍ تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2024. وبِأجرة سنوية تقترب من رقم 1.8 مليون أورو.

واقترحت إدارة نادي الميلان على بن ناصر عقدا جديدا، مضمونه تمديد الفترة حتى صيف 2026، ورفع راتبه السنوي إلى رقم 3.5 مليون أورو. كما ذكرته صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، الخميس. التي أضافت أن مسؤولي فريق “الروسونيري” طلبوا أيضا من بن ناصر، إدراج بند الشرط الجزائي بِقيمة 50 مليون أورو. يُسدّدها الدولي الجزائري إذا أراد الرّحيل قبل الآوان.

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