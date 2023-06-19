آخر أخبار ديلور

طرأ، الإثنين، جديد بِخصوص اللاعب الدولي الجزائري أندي ديلور وسوق الانتقالات الصّيفية الحالية.

وكان المهاجم ديلور قد عاد مُؤخّرا إلى فريق نيس الفرنسي الذي يرتبط معه بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2024. بعد تجربة قصيرة لِمدّة 6 أشهر انطلاقا من جانفي الماضي، مثّل خلالها ألوان نادي نانت.

واستلم ديلور هذه الأيّام عروضا من الخليج ونادي أولمبياكوس اليوناني، تقول صحيفة “ليكيب” الفرنسية في تقرير لها نشرته، الإثنين. دون أن تُوضّح البلد (أو البلدَين أو أكثر) العربي بِالضّبط.

وأضافت أن ديلور يُمكنه أيضا أن ينتقل أو بِالأحرى يعود إلى فريقه الأسبق مونبلييه، لكن بِشرط أن تبيع إدارة النادي الفرنسي المهاجم إيليي واهي، الذي يرتبط معها بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2025.

على مستوى “الخضر”، لم يجلب الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي لاعبه أندي ديلور لِخوض مُقابلتَي أوغندا وتونس، بِسبب تعرّض اللاعب لِإصابة في الـ 20 من ماي الماضي، غيّبته عن آخر مقابلتَين لِفريقه نانت في البطولة الفرنسية. مع الإشارة إلى أن ديلور شارك في مُواجهتَي النيجر أواخر مارس المُنصرم.