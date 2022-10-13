آخر أخبار رفيق جبور

عاد اللاعب الدولي الجزائري السابق رفيق جبور إلى أضواء الصّحافة، بعد أن اعتزل مُمارسة كرة القدم عام 2018.

وكان نادي أتليتيك مرسيليا من بطولة الدرجة الفرنسية الثالثة، آخر فريق مثّل رفيق جبور ألوانه.

وأجرت مجلة “أونز مونديال” الفرنسية مقابلة صحفية مع رفيق جبور، نشرت تفاصيلها الخميس، ونورد لكم أبرز ما جاء في مضمونها:

– فضّل جبور (38 سنة) الاستقرار بِاليونان، وفسّر هذا الخيار بِكون بلد الإغريق تبنّاه رياضيا، في إشارة إلى نجاحه مع النادي المحلّي أولمبياكوس.

– يشغل جبور حاليا منصب وكيل لاعبين (مناجير)، وبِصفة خاصّة يُساعد اللاعبين الذين يرغبون في خوض تجربة احترافية بِالبطولة اليونانية.

– أشاد جبور بِكفاءة الناخب الوطني جمال بلماضي، وقال إن هذا التقني أعاد “الخضر” إلى صدارة المشهد الإفريقي، وصار يُحسب لهم ألف حساب أيضا دوليا.

– يُؤمن المهاجم السابق لـ “محاربي الصّحراء” بِأن التقني مجيد بوقرة خير خلف لِبلماضي، عندما تنتهي مهام الناخب الوطني الحالي. وعدّد جبور القدرات الفنية لِبوقرة، في خبرته، وبراعته في تحفيز اللاعبين، واستفادته من تجارب خيرة التقنيين، وضرب مثلا بِالمدرب البرتغالي كارلوس كيروش، الذي يُشرف حاليا على العارضة الفنية لِمنتخب إيران. عِلما أن بوقرة “تعادل” مع كيروش (1-1)، في مواجهة المنتخب المحلّي لِنظيره المصري بِرسم دور المجموعات، لِكأس العرب نسخة قطر 2021.

– أظهر جبور نوعا من عدم التحمّس للتدريب، واقتفاء أثر زملائه السابقين مثل مجيد بوقرة وجمال مصباح وكريم مطمور ومحمد بن حمو، الذين يُؤطّرون العارضة الفنية لِمنتخب المحلّيين. وأوضح أنه مُنشغل بِوظيفته في سوق تحويلات اللاعبين.

– أبدى جبور استياءه من قرار “الفيفا” القاضي بِجلب الحكم بكاري غاساما إلى مونديال 2022، وقال إن إقصاء المنتخب الوطني من حضور هذه المنافسة العالمية كان بِسبب صاحب الصافرة الغامبي. كما تساءل عن جدوى استعمال “الفيفا” لِتقنية الفيديو (الفار).

– طغيان النزعة التجارية في رياضة كرة القدم هذه الأيّام أمر لا يسرّ جبور، الذي قال إنه رجل “نوستالجي” ويحنّ إلى كرة أيّام زمان، حيث الإبداع الفني يُغطّي نقص الإمكانيات. بل دعا عشّاق الرياضة الأكثر شعبية في العالم إلى مكافحة كلّ ما له صلة بـ “البزنس” في الحقل الكروي.

– يميل جبور إلى الكرة الاستعراضية، فيما تقترب اللّعبة هذه الأيّام من وصف “بلاي ستيشن”، على حدّ قول الدولي الجزائري السابق.