آخر أخبار رونالدو وميسي

يبقى النجمان البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، يصنعان الحديث الكروي عبر أرجاء المعمورة.

وإذا كان رونالدو يقضي حاليا عطلته الصيفية، بعد إقصاء منتخبه البرتغالي مُؤخّرا من ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا. فإن ميسي ساهم بِقسط وافر في ساعة مُبكّرة من صباح الأحد، في تأهّل منتخبه الأرجنتيني إلى نصف نهائي كأس أمريكا الجنوبية، البطولة الجارية أطوارها بِالبرازيل. لمّا سجّل الهدف الثالث والأخير، وهو التوقيع الرابع له في المنافسة، مُتصدّرا لائحة الهدّافين.

وبِشأن أخبار النجمَين على مستوى الأندية، يرغب رونالدو في مواصلة “مغامرته” الكروية مع نادي جوفانتوس، وإضافة موسمَين آخرَين إلى عقده. كما ذكرته صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، الأحد.

ويرتبط كريستيانو رونالدو (36 سنة) مع نادي جوفانتوس الإيطالي بِعقدٍ، بدأت مدّته صيف 2018 وتنقضي في الـ 30 من جوان 2022.

وبِخصوص المهاجم ميسي، فقد وضع بعض الشروط لِتجديد عقده مع نادي برشلونة، بينها استلام أجرته كاملة غير منقوصة، وعدم تحجّج الإدارة بِتفشّي جائحة “كورونا” أو وباء آخر أو غيرها من التبريرات. فضلا عن إنهاء مشكل ملاحقته من قبل سلطات الضرائب في إسبانيا. كما ذكرته الصحيفة المحلية “ماركا”، الأحد. التي أضافت أن لاعبي “البلاوغرانا” رفضوا تخفيض أجورهم، حتى تتمكّن الإدارة من تسديد الرواتب الضخمة لـ “البرغوث” الأرجنتيني (عقبة أخرى أمام الإدارة).

وما تزال المفاوضات جارية بين إدارة نادي برشلونة ومدير أعمال ليونيل ميسي، من أجل تجديد العقد. استنادا إلى المصدر ذاته.

وكانت مدّة عقد ليونيل ميسي (34 سنة) مع نادي برشلونة، قد انقضت مساء الأربعاء الماضي. ما جعل النجم الأرجنتيني يتفاوض مع مسؤولي الفريق الإسباني بِكلّ حرّية.