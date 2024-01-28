آخر أخبار سليماني

طرأ جديد بِخصوص اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني، مهاجم نادي كوريتيبا البرازيلي.

ويرتبط المهاجم سليماني (35 سنة) مع نادي كوريتيبا بِعقدٍ، تنقضي مدّته في الـ 31 من ديسمبر المقبل.

ولم يلتحق سليماني بِفريقه كوريتيبا، بعد خوضه مع المنتخب الوطني الجزائري البطولة الإفريقية بِكوت ديفوار.

ووجدت إدارة نادي كوريتيبيا صعوبات في الاتّصال بِسليماني وتعتزم فسخ العقد، تقول صحيفة “غلوبو إسبورتي” البرازيلية في تقرير لها بِهذا الشّأن نشرته، الأحد.

وبِالمُقابل، قدّم موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي حالة مُغايرة تماما، وقال إن سليماني يملك بُندا في العقد، يسمح له بِالتأخّر عن تدريبات فريقه كوريتيبا حتى الأربعاء المقبل. وأن مسؤولي ناديه البرازيلي لا يُريدون الإخلال بِما ينصّ عليه العقد.

وأضاف أن العقد يتضمنّ بندا آخر، فحواه أن سليماني يُمكنه تغيير الأجواء دون استشارة إدارة نادي كوريتيبا، قبل الأربعاء المقبل.