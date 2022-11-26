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رياضة

آخر أخبار عوّار

علي بهلولي
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آخر أخبار عوّار
ح.م
حسام عوّار

حدّدت إدارة نادي أولمبيك ليون الفرنسي المبلغ الذي تشترطه، مقابل تسريح متوسط الميدان حسام عوّار في سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي المقبل.

ويرتبط عوّار (24 سنة) مع نادي ليون بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2016 وتنقضي في الـ 30 من جوان 2023.

وترغب إدارة نادي ميلان آسي بطل إيطاليا في الاستفادة من خدمات عوّار بداية من شهر جانفي المقبل، لكن مسؤولي فريق ليون اشترطوا استلام مبلغ 8 ملايين أورو.

وفي تقرير لِصحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية نشرته، السبت، فإن إدارة الميلان في تفاوض هذه الأيّام مع نظيرتها من ليون، من أجل تقليص القيمة المالية، وإبرام صفقة تحويل عوّار.

وتُريد إدارة نادي “الروسونيري” جلب عوّار في جانفي المقبل، نظير إعارة متوسط الميدان ياسين عدلي إلى فريق آخر. عِلما أن اللاعب الأخير يرتبط مع مُمثّل الكرة الإيطالية بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2026.

وللذكر، كان الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي في آخر مؤتمر صحفي له، قد ألمح إلى إمكانية قدوم حسام عوّار إلى الجزائر، وارتدائه لِزيّ “محاربي الصّحراء” في المستقبل القريب.

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