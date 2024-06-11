آخر أخبار عوّار على مستوى الأندية

سَتُفرز الأيّام القليلة المقبلة جديدا بِخصوص اللاعب الدولي الجزائري حسام عوّار، متوسّط ميدان نادي روما الإيطالي.

وكان عوّار (25 سنة) قد انتقل إلى نادي روما في الصيف الماضي، بِعقدٍ يدوم 5 مواسم.

وفتحت إدارة نادي “الذّئاب” الباب لِعوّار من أجل البحث عن فريق جديد يُمثّل ألوانه، بداية من الموسم المقبل.

ولكن المدير الرياضي الجديد لِنادي روما فلورون غيسولفي سيصطدم بِمُشكل، في تحويل عوّار إلى فريق جديد، وذلك بِسبب الأجرة والمنحة المرتفعتَين للدولي الجزائري. تقول تقارير صحفية إيطالية صادرة، الثلاثاء.

وتدفع إدارة نادي روما للاعبها عوّار أجرة سنوية قيمتها 3.5 مليون أورو، ومنحة مالية تُقدّر بِنحو 260 ألف أورو كلّ موسم، وهما مبلغان معتبران قد يصعب على فريق آخر رصدهما. خاصّة إذا علمنا أن الدولي الجزائري خاض 15 مباراة فقط أساسيا، في بطولة إيطاليا وكأس هذا البلد نسخة 2023-2024، من أصل 54 مواجهة لِفريقه روما.