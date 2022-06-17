آخر أخبار “فارس” الغائب منذ جانفي الماضي

طرأ جديد على الحياة الرياضية للاعب الدولي الجزائري محمد فارس، الغائب عن المنافسات منذ جانفي الماضي بِداعي إصابة في الرّكبة.

وكان المدافع محمد فارس (26 سنة) قد انتقل إلى نادي تورينو الإيطالي في جانفي الماضي، مُعارا لِمدّة 6 أشهر. ولكن بعد تدريبات أولى أجراها مع فريقه الجديد، تعرّض لِإصابة خطيرة (تمزّق الأربطة الصليبية)، أجبرته على إجراء عملية جراحية، وأنهت موسمه قبل الآوان.

وما زال الدولي الجزائري يرتبط مع نادي لاتسيو الإيطالي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2025.

وبات محمد فارس على أتمّ الاستعداد للعودة إلى التدريبات في شهر جويلية المقبل، وإجراء تحضيرات ما قبل الموسم الجديد مع زملائه في فريق لاتسيو، بعد أن تماثل للشفاء. كما ذكرته تقارير صحفية إيطالية صادرة، الجمعة.

وتُبدي إدارة نادي سيلتا فيغو الإسباني تحمّسا لِانتداب محمد فارس، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، استنادا إلى المصادر ذاتها. التي أضافت أن الأيّام القليلة المقبلة ستحسم مستقبل مدافع “الخضر”.

وكان فريق سيلتا فيغو قد تموقع في المركز الـ 11، ضمن لائحة ترتيب بطولة إسبانيا للموسم المُنقضي.