آخر أخبار فغولي

انقضت في الثلاثين من جوان الماضي مدّة عقد اللاعب الدولي الجزائري سفيان فغولي، مع نادي قلعة السرايا التركي.

وكان الجناح سفيان فغولي (32 سنة) قد انضمّ إلى فريق الأحمر والأصفر، في صيف 2017.

ويتفاوض المدير الرياضي لِنادي بشكتاش التركي جيهون كازنجه هذه الأيّام، مع مُمثّلي أعمال سفيان فغولي، على أمل انتداب الدولي الجزائري.

واشترط فغولي استلام أجرة سنوية تُقدّر بِمليونَي أورو، دون احتساب المنح وامتيازات أخرى، بعد أن كان يقبض ضعف الرّاتب (تقريبا) في نادي قلعة السرايا. استنادا إلى تقارير صحفية تركية صادرة، الأربعاء.

ولكن المدير الرياضي لِنادي بشكتاش جيهون كازنجه، اقترح دفع أجرة سنوية قيمتها 1.5 مليون أورو، وتشمل أيضا المنح وامتيازات أخرى.

وما زالت المفاوضات جارية بين إدارة نادي بشكتاش، ومُمثّلي أعمال سفيان فغولي، من أجل التوصّل إلى اتّفاق نهائي يُرضي الطرفَين. وفقا للمصادر ذاتها، التي أضافت أن الدولي الجزائري يرغب في البقاء بِتركيا ومدينة اسنطبول تحديدا، وهناك يوجد مقرّا ناديَي قلعة السرايا وبشكتاش.

ويضمّ فريق بشكتاش التركي في صفوفه المهاجم الدولي الجزائري رشيد غزال (30 سنة)، بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2024.