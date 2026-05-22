آخر أخبار “محاربي الصحراء”

لقطة من مباراة الجزائر وبوليفيا في عام 2024.

سيُواجه المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم منافسه البوليفي، في مباراة ودّية بِتاريخ العاشر من جوان المقبل.

وتُجرى هذه المقابلة التحضيرية بِمدينة كانساس سيتي الأمريكية، أيّ سبعة أيّام قبل خوض مواجهة الأرجنتين بِنفس الميدان، لِحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لِمنافسة كأس العالم 2026.

وسبق للمنتخبَين الجزائري والبوليفي أن تقابلا ودّيا في الـ 22 من مارس 2024 بِملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي، وحينها فاز “محاربو الصحراء” بِنتيجة (3-2).

وقبل مواجهة بوليفيا، يتبارى زملاء القائد رياض محرز ودّيا مع نظرائهم الهولنديين، بِمدينة روتردام في الثالث من جوان المقبل.

وإذا كانت هولندا ستلعب كأس العالم 2026، فإن بوليفيا لم تتأهّل إلى هذه المنافسة، وستُواجه اسكتلندا ودّيا بِأمريكا في الـ 6 من جوان المقبل.

هذا وسيُعلن الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش عن قائمة اللاعبين الـ 26 للمونديال، في الـ 31 من ماي الحالي.