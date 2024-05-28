آخر إبداعات “تويوتا موتورز” في عالم المحركات

كشف عملاق صناعة السيارات في العالم، “تويوتا موتورز” عن نماذج أولي لمحرك إحتراق داخلي قادر على العمل بالهيدروجين، إلى جانب البنزين وأنواع الوقود الأخرى، كخطة جديدة تسعى من خلالها الشركة اليابانية، إلى تعميم التقنيات البديلة التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون.

وقالت أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم، إلى جانب شركة “مازدا موتور” و”سوبارو كورب” اليابانية، إنها تحرز تقدماً في تطوير محركات أصغر وأكثر كفاءة، متوافقة مع منصات تصنيع السيارات الكهربائية وقادرة على تلبية لوائح الانبعاثات الصارمة.

وأكدت “تويوتا” وشركاؤها على أن المحركات العادية التي تعمل بحرق الوقود ما تزال مهمة، وذلك بالرغم من التحول الصناعي في عالم السيارات، حيث توجهت العديد من الشركات الصينية والامريكية خصوصا إلى السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات، في إطار الجهود العالمية الرامية إلى إزالة الكربون، ويشجعها على ذلك المبيعات التي حققتها من وراء بيع السيارات الهجينة.